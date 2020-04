Alberto Fernández: “No podemos terminar la cuarentena ahora”

Fernandez aseguró este lunes por la noche que el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus “va a seguir”, aunque se analizarán las actividades que puedan “abrirse”. “No podemos terminar la cuarentena; vamos a ver qué actividades podemos flexibilizar”, declaró el Presidente, en una entrevista al canal de cable TN.

De esta manera, el mandatario le puso voz oficial a los rumores de los últimos días, en los que se especulaba con un “ablande” de la medida.

Además, aseguró que lo peor no ha sucedido y que los picos positivos de Covid-19 se darán dentro en más de un mes. “Esperamos lo más complicado para mediados de mayo”, afirmó en diálogo con el periodista Joaquín Morales Solá.

También se refirió a lo sucedido el viernes pasado, cuando millones de pensionados y jubilados se volcaron a los bancos, y de cómo se solucionó el conflicto. “Los intendentes hicieron un esfuerzo muy grande para arreglar lo que hicimos mal el viernes. Fallamos en no explicar bien para qué estaban abiertos los bancos. Aprendimos y no nos va a volver a pasar”, dijo.

Respecto a la polémica surgida este lunes acerca de los supuestos sobreprecios que se pagaron desde ministerio de Desarrollo por alimentos de urgencia para combatir los efectos de la pandemia, comentó: “Creo en la honestidad de Daniel Arroyo, quien igual dispuso abrir una investigación. A mi lo que más me preocupó es que Daniel me dijo que hubo empresas que se le plantaron al Estado y no quisieron bajar los precios, lo que habla de la cartelización. Si hubo corrupción, voy a ser el primero en perseguir al culpable. Como lo que quiero es que el daño no se concrete, ya le pedí a Santiago Cafiero -Jefe de Gabinete- que esta compra, que no se pagó, no se pague si no se respetan los precios máximos que el Estado fijó”.

Y agregó: “Me sentí muy mal hoy cuando escuché a Daniel con la impotencia de lo que había pasado. Pero ¿cómo puede ser que haya empresarios que se le hayan plantado al Estado? Son una suerte de bolseros que hace años le venden a los estados y no podemos permitir que alguno se abuse de la gente. Lo que voy a a hacer con ellos es ejercer el poder que me delegaron los argentinos”.

“Hay una suba de precios injustificada. El primero que va hacer que se cumpla con los precios máximos es el Estado. Por eso, mañana mismo saldrá el DNU que permite a los municipios controlar los precios. Acá no hay vivos ni bobos y todos tenemos que respetarnos”, concluyó.

Por último, habló de los argentinos varados en el exterior. “Estamos tratando de traer a todos, pero tenemos muchas dificultadas porque muchos piensan que es decidia argentina y muchas veces nos encontramos con países que tienen cerradas las fronteras y no dejan bajar un avión y no tenemos cómo resolver eso. Lo que sí estamos atendiendo a todos los casos. He recibido infinidad de mensajes de gente que está en el exterior, gente que está enferma y necesita la medicación y se la hicimos llegar, gente que se quedó sin recursos y se los hemos dado para que sobrelleven el tiempo que les quede hasta que podamos traerlos de vuelta. Está claro que el tema no depende solamente de nosotros y es global, pero no me olvidé de ellos”, cerró.

