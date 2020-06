Alberto Fernández y el coronavirus en la Argentina

El Presidente advirtió que lo peor aún puede estar por delante.

Horas después del anuncio sobre la extensión de la cuarentena con una modalidad flexible en la cual las restricciones y la apertura de actividades variará según la realidad de cada provincia y cada municipio, Alberto Fernández dio más detalles al respecto y explicó cuál es el principio que guía sus decisiones frente a la pandemia de coronavirus. “Lo que queremos es que la gente no se enferme y esté bien”, sintetizó el Presidente, tras dejar en claro que el riesgo persiste y que no está claro si se está atravesando el pico de contagios o si lo peor aún está por delante.

“Lamentablemente pasó lo que siempre dijimos que iba a pasar: en la zona urbana el virus tiene más posibilidades de reproducirse. Y eso está pasando”, declaró Fernández. Al respecto agregó: “No estoy seguro de si tocamos el pico o si el pico puede ser mayor. Depende mucho de nosotros. Lo cierto es que desde hace dos semanas está más o menos el número entre 900 personas diarias contagiadas”.

El Presidente señaló que “el crecimiento ha ocurrido, y ha ocurrido en el lugar de mayor concentración de gente del país”, tras dar cuenta de que “el 95% de los casos ocurren en AMBA” y advirtió que “el riesgo no está solo en los barrios vulnerables”, sino “está muy diseminado” en el área metropolitana de Buenos Aires. Al respecto, precisó que “sólo el 35%” de los contagios “ocurre en los barrios populares”. “El riesgo existe y lo que queremos es que la gente no se enferme y esté bien”, añadió en una entrevista en Canal 13.

La ayuda económica

En cuanto a las consecuencias económicas de la pandemia, reiteró que desde el Gobierno están “tratando de ayudar en todo” lo que se puede. “Estoy muy atento a eso, también con Horario (Rodríguez Larreta) . Por eso Horacio anunció la apertura de todos los negocios de cercanía”, explicó y dijo también que “poco a poco queremos ir resolviendo la situación de todos los argentinos, teniendo en cuenta a los que la pasan peor, los que están en situación de pobreza y viven en barrios populares”.

“Está claro que el ATP quien lo necesite lo va a tener”, aseguró también el Presidente y precisó que “hay alrededor de 250 mil pymes que están entrando y 140 empresas grandes que pidieron el auxilio. Eso lo van a tener seguro”.

Con respecto al pago del aguinaldo no dio la misma precisión. “Vamos a ver”, adelantó para luego explicar que “lo que hacemos allí es preservar el empleo de la gente”. “Entre los aportes para alimentos, IFE, ATP, todo eso nos costó 2,5 puntos de PBI. Entiendo que es una inversión a futuro, nos permite que la gente no sufra más de lo que ya sufre. Y que en el día después estemos en condiciones de empezar a trabajar. La pandemia nos permite conocer cosas, como lo que ocurrió con el IFE. Esperábamos 3 millones y medio de personas y terminaron siendo 9. ¿Qué pasa con algunos comerciantes? Que no están registrados como Pymes, sino como autónomos”, agregó.

El efecto positivo de la cuarentena

Fernández negó estar “enamorado” de la cuarentena y defendió las decisiones que junto a los gobernadores y el jefe de gobierno porteño tomó desde mediados de marzo, cuando comenzó el aislamiento social. “Si no lo hubiéramos hecho, no hubiéramos tenido tiempo de ordenar los hospitales y generar los espacios que se necesitan para cuidar a la gente que se enferma. No es una enfermedad grata ni fácil. Gracias a que pusimos la cuarentena evitamos un sinfín de contagios y que el virus circule localmente en el 85% de la Argentina”, sostuvo.

En la misma línea, el jefe de Estados afirmó que “la cuarentena permitió que no ocurra lo que ocurrió en otros países, donde los médicos debían elegir a quién curaban y a quién no, quién vivía y quién moría. Ahora tenemos los respiradores que hacen falta para atender cualquier tipo de pandemia, y la ocupación de la terapia intensiva es muy baja”.

Sobre la situación en la provincia de Buenos Aires , Fernández destacó que “se ha organizado maravillosamente bien y se ha dotado de las camas de terapia intensiva que hacen falta. Pero si uno se descuida, un momento de desatención es un gran dolor de cabeza. Lo que ha pasado en Necochea es una prueba”. Sobre ese punto también remarcó que “La mayoría de los casos del interior del país es de gente que pasó por Buenos Aires”.

Fernández también insistió en que “en el transporte público deben viajar los que tienen realmente necesidad: los trabajadores esenciales o los que tienen que trasladarse a un comercio que está habilitado a trabajar. Lo que hay que evitar es el viaje ocioso. Había gente de la provincia que viajaba a centros comerciales, y eso supone un riesgo enorme. Por eso con Horacio y Axel pensamos en restringir eso, y lo hemos logrado”.

“Para espectáculos vamos a tener que esperar un poco. Al virus le gusta la concentración de gente y el bullicio. Tenemos que ser cuidadosos y responsables”, respondió Fernández a la consulta sobre el regreso de los shows.

Fuente: (Diario Página12)