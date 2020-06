Así se desarrolló el acto por el día de la Bandera en Las Ovejas

Se llevo a cabo el acto para homenajear a nuestro prócer, Gral. Manuel Belgrano, creador de nuestra Bandera Nacional.

Un locutor del pueblo dio el inicio pidiéndoles a los presentes acompañar a nuestra Bandera Nacional hasta el mástil central, mientras la “Marcha Mi Bandera”, acompañaba sus pasos.

El Izamiento fue acompañado de la canción “Sube, Sube Bandera del amor”, de Víctor Heredia, interpretada en vivo por artistas locales: Mirna Ormazabal, Julio Parada y Julian Ormazabal.

-“El viento, la lluvia que comenzaba a caer sobre nosotros, la Pandemia de Coronavirus y sus restricciones no pudieron impedir honrar la historia. Mientras en el mástil, la bandera flameaba, para cobijarnos, para abrazarnos, dándonos certezas a tanta incertidumbre y recordándonos que formamos parte de la misma patria”, aclaro el Intendente Vicente Godoy.

Una docente de la escuela N°30 de la localidad, Paola Rebolledo, emociono al pueblo con sus palabras, no solo recordando la historia y la contribución de Manuel Belgrano a nuestra Patria, sino también el ejemplo de ciudadano, que cada uno debemos imitar y que dejara en su legado cuando dijo: “Trabajé siempre para mi patria poniendo voluntad, no incertidumbre; método no desorden; disciplina, no caos; constancia no improvisación; firmeza, no blandura; magnanimidad, no condescendencia.”