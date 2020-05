El Día Internacional de los Trabajadores o también conocido como el Día del Trabajo se celebra el primero de mayo y es la fiesta por antonomasia del movimiento obrero a nivel mundial. En España y en muchos países este día es festivo y se suele usar como movimiento reivindicativo de diferentes causas relacionadas con el trabajo.

Nos hemos acostumbrado a la jornada laboral de ocho horas, pero no hay que olvidar que no siempre fue así. Hace poco más de cien años, las fábricas eran centros de trabajo donde trabajaban por igual hombres, mujeres, ancianos y niños. Y lo hacían más de 12 horas diarias, una jornada que no daba opción a las personas de recuperarse, descansar ni por supuesto disfrutar de tiempo de ocio.

Mucho tuvieron que luchar los trabajadores durante años para conseguir establecer la jornada laboral de ocho horas, incluso pagándolo con sus propias vidas. Hoy en día, la jornada del Día de los Trabajadores se ha convertido en una efeméride festiva, pero no hay que olvidar que la fecha se ha establecido en homenaje a aquellos que lucharon por una vida digna para todos los trabajadores y trabajadoras. Te contamos en este artículo por qué se celebra el Día Internacional de los Trabajadores.

Los orígenes del Día Internacional de los Trabajadores se remontan a 1886 en Estados Unidos. Por aquellas fechas los trabajadores iniciaron una lucha para establecer un límite de 8 horas a la jornada laboral. El único límite que existía era el no hacer trabajar a una persona más de 18 horas sin causa justificada y la consecuencia era una multa de 25 dólares.

El sindicato mayoritario inició una huelga a partir del 1 de mayo de 1886. En Chicago, los enfrentamientos entre la policía y los trabajadores fueron especialmente duros y sangrientos.

Tras días de huelga, el 4 de mayo se convocó una concentración en la plaza de Haymarket, con una tensión creciente. Ese día un artefacto explotó en la plaza, resultando muerto un policía. Hubo muchos detenidos, de los cuáles cinco de ellos fueron condenados a la horca: tres periodistas, un tipógrafo y un carpintero. Se les conoce como “los mártires de Chicago“.

En honor a la lucha por la jornada laboral de 8 horas y en memoria de los trabajadores de Haymarket, el 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores.

Labour Day en EEUU y Canadá

Una curiosidad. En Estados Unidos y otros países como Canadá no se celebra este día. En su lugar tiene lugar el primer lunes de septiembre el Labor Day. El presidente estadounidense Grover Cleveland proclamó la celebración en septiembre por temor a que, si se celebraba en mayo, se reforzase el movimiento socialista en EEUU.

¿Qué puedes hacer para celebrar el Día de los Trabajadores?

Realmente lo mejor que puedes hacer para celebrar el Día del Trabajo es unirte a alguna concentración de trabajadores donde se reivindiquen mejoras en las condiciones de trabajo. Consulta en tu ciudad si existe alguna convocatoria por parte de los sindicatos o asociaciones de trabajadores.

Si prefieres quedarte en casa y no apelar a tu lado más reivindicativo, también podrías ver alguna película relacionada con los derechos laborales. Te damos algunos títulos, aunque tienes muchas para elegir sobre este tema:

“ Tiempos Modernos ” ( 1936, EEUU ). Dirigida por, Charles Chaplin, esta película narra la carencia de condiciones laborales y la proliferación de protestas en la época de la Gran Depresión de los años 30 en Los Estados Unidos.

” ( ). Dirigida por, Charles Chaplin, esta película narra la carencia de condiciones laborales y la proliferación de protestas en la época de la Gran Depresión de los años 30 en Los Estados Unidos. “ Inside Job ” ( 2010, EEUU ). Documental sobre las causas, y los responsables de la crisis económica mundial de 2008, que significó la ruina de millones de personas que perdieron sus hogares y empleos.

” ( ). Documental sobre las causas, y los responsables de la crisis económica mundial de 2008, que significó la ruina de millones de personas que perdieron sus hogares y empleos. “ Arcadia ” ( 2005, Francia ). Cuenta la historia de Bruno, un alto ejecutivo de una fábrica de papel que es despedido junto a toda la plantilla y pasa a sobrevivir para garantizar el futuro de su familia. Además de denuncia social, es capaz de mantener al espectador en absoluta tensión hasta el final.

” ( ). Cuenta la historia de Bruno, un alto ejecutivo de una fábrica de papel que es despedido junto a toda la plantilla y pasa a sobrevivir para garantizar el futuro de su familia. Además de denuncia social, es capaz de mantener al espectador en absoluta tensión hasta el final. El diablo se viste de Prada (EEUU, 2006). Ambientada en el competitivo mundo de la moda en Nueva York, cuenta la relación entre una alta ejecutiva de una revista de moda y su joven ayudante. El personaje de Meryl Streep se inspira en Anna Wintour, directora de Vogue en los Estados Unidos.

Puedes compartir contenido en redes sociales con los hashtags #DiaInternacionalDeLosTrabajadores #DiaDelTrabajo #DiaDelTrabajador #FelizDiaDelTrabajador #LabourDay.