El primer martes de mayo se celebra el Día Mundial del Asma, un evento organizado por GINA (Iniciativa Global para el Asma). El objetivo es involucrar a los pacientes con la atención y control del asma, reducir los posibles factores de riesgo y enseñar qué se debe hacer ante un posible ataque o crisis de esta enfermedad.

El Día Mundial del Asma se celebra desde 1998, y desde ese momento el único lema ha sido: “Puedes Controlar tu Asma” (You can control your asthma), y pretende involucrar a los pacientes en el control de su enfermedad. Sin embargo, este año 2020 el lema se ha modificando, siendo: “Basta ya de muertes por asma” (Enough Asthma Deaths).

¿Qué es el asma?

El asma es una patología que ocasiona que los pulmones no funcionen de forma correcta. Esto provoca que tanto la entrada como la salida del aire no sean de calidad por una inflamación del aparato respiratorio.

Las personas que sufren esta enfermedad, por lo general son más vulnerables a los factores externos como por ejemplo el clima, el polvo, el humo sustancias químicas, los cuales pueden fácilmente desencadenar un brote de asma.

Principales síntomas del asma

El asma se considera un padecimiento crónico, que provoca una serie de síntomas previos, entre los que se encuentran los siguientes:

Uno de los síntomas más característicos de padecer asma, es la presencia de un sonido como de un silbido cada vez que la persona respira. Es más notable si se está agitado o cansado.

Otro síntoma, es la presencia de tos, que suele ser más recurrente durante las noches.

Hay dificultad para respirar y la persona siente la sensación de ahogamiento.

Es muy frecuente, la sensación de opresión en el pecho.

Puede o no haber presencia de secreción o mucosidad al toser.

El rol del paciente asmático ante una eventual crisis

