El abastecimiento está en riesgo por restricciones de provincias

Desde la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), que reúne al 80% del transporte de cargas en el país, aseguran que a raíz de las medidas registradas en diferentes provincias “se está al borde de generar una situación de desabastecimiento de productos esenciales” y piden la intervención del Ministerio del Interior.

Desde el inicio del aislamiento social obligatorio denuncian que el Transporte de Cargas sufre problemas en las rutas por la falta de coordinación de provincias y municipios, teniendo en cuenta que varios intendentes recurrieron al cierre total de los accesos.

Luego se sumaron las prohibiciones de apertura de estaciones para prestar servicios sanitarios a los transportistas; y hasta se llegó a utilizar un método de fajas en la puerta de los camiones para encerrar a los choferes en las cabinas de los vehículos bajo amenaza de multas y prisión a quien rompiese la faja para ir al baño o atender alguna emergencia.

Un dato no menor es que una disputa entre las provincias de Mendoza y de San Luis que no permitían el ingreso del transporte, generó en la ruta una fila de 30 kilómetros de camiones por no poder seguir circulando.

Según el Presidente de la Federación, Hugo Bauza, “esta situación está desbordada. Muchos transportistas ya no quieren tomar viajes ni entrar a las localidades o provincias problemáticas. Si el Gobierno Nacional no ordena esta situación, en breve los ciudadanos de las provincias y municipios que tomen estas medidas se van a quedar sin alimentos e insumos básicos. Se está muy cerca de generar un contexto de desabastecimiento. Hay que actuar urgente.”

En el comunicado presentado por FADEEAC el viernes 22 de mayo, se informa que se ha hecho una presentación ante el Gobierno Nacional para que se prohíban este tipo de medidas por considerarlas anticonstitucionales. El sector está en una crisis profunda: durante fines de marzo y abril, el sector se encontraba parado en un 70%. Hoy a pesar de que ese número bajó a un 45%, las empresas que se mantuvieron activas siempre trabajaron a pérdida para garantizar el abastecimiento desde el inicio de la cuarentena. El reclamo surge ya que a pesar de este gran sacrificio y acompañamiento, siguen proliferando medidas que menoscaban la dignidad humana e integridad de los trabajadores del sector.

“Algunos Intendentes y Gobernadores deberían enterarse que dentro de un camión viaja una persona que, además, realiza un gran esfuerzo lejos de su familia para llevarles los productos que sus jurisdicciones necesitan para sobrevivir. Si estas medidas no se detienen de inmediato y se buscan soluciones racionales, nos dirigimos a una situación crítica. Pedimos solamente sentido común, empatía y que no subestimen este problema” confirmó Martín Borbea Antelo, Secretario General de FADEEAC.

mejorinformado