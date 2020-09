Visitas Totales 106 , Visitas de hoy 106

Por: José Timoteo.

EL CAMALEÓN (Cuento)

Nunca supe lo que sucedió esa maldita noche. Nunca supe lo que me sucedió esa maldita noche. Solo recuerdo ver a mis pies un tenedor ensangrentado, manchando mis zapatos recién comprados. Yo nunca hubiese llegado a esa situación, jamás hubiese manchado mis manos con sangre. ¡¡¡Yo, que sentía culpa hasta cuando pisaba a las hormigas!!! Por eso no entiendo que impulso misterioso me llevó por esos caminos insospechados de locura y muerte. Al fin y al cabo solo era el Kiosquero de la esquina, que llevaba una vida rutinaria los 365 días del año.

Todos los días mirando las mismas caras, vendiendo los mismos productos. Nada sorprendente, siempre igual, sin sobresaltos. Esa mañana desperté de otra noche durmiendo a medias. He tenido muchas malas noches, de ésas que te levantás y al mirarte al espejo tus ojos parecieran salirse de sus órbitas y tú pelo ha perdido todas las líneas del orden natural. Ésas mañanas irreconocibles en que tenés que mirarte muchas veces para volver a encontrarte. Faltaban unos minutos para las ocho de la tarde. La llovizna me obligaba a dar algunos saltos para evitar mojar mis zapatos. Crucé la Avenida San Martin y doble a la derecha por la calle Alsina. No sé qué me motivo a ingresar a ésa casa cuando sólo iba pasando por el frente, quizás los gritos desesperados de una mujer pidiendo ayuda, sus súplicas para seguir viviendo o lo angustioso de su voz, me taladraron el cerebro. Seguí caminando y luego me detuve escuchando una voz interior que me cuestionaba por cobarde. ¿Porque hacerme cargo de un problema que no era mío? ¿Vas a dejar todo así, sin ayudar? Maldito distrés que avanza por todo mi organismo, maldito cortisol que no aumenta en mis células elevando mi azúcar en sangre, haciendo inevitable que disminuyan todas mis energías y aumente mi frecuencia cardiaca, indicándome que junto al ataque de pánico otra vez vuelvo a la nada, otra de esas regresiones insospechadas que me pasan siempre, que se apoderan de mí, perdiendo la razón, en este inevitable trastorno de despersonalización, que me abruma. En el que no soy yo y a la vez también soy yo…

Un disparo, seguido de un silencio fue el detonante que me impulsó a entrar corriendo… Un halo de luz ingresaba por la ventana, ubicada a la izquierda de la puerta de entrada, eran los últimos rayos de sol que parecía resistirse a morir. Todo indicaba que la muerte estaba rondando aquella tarde y yo por esas cosas del destino, sería el elegido para concretar sus planes. Sólo cuando los hechos estaban consumados me di cuenta que me habían a elegido para aquella macabra acción. Ella vestida de blanco, sentada sobre el sofá de la sala, parecía un mal retrato de Marilyn Monroe, yacía muerta. Un cuchillo atravesaba su pecho y una Parabellum Nueve Milímetros entre sus manos indicaba que lo último que hizo en sus defensa fue disparar. A pocos pasos del sofá, quizás dando su último respiro, con su cabeza iluminada por una lámpara de pie, estaba él. En sus manos ensangrentadas podía verse la crueldad con que había actuado. Por mi cabeza pasaron todas las imágenes, las escenas insospechadas, los llantos y las súplicas. Si alguien me encontraba allí ¿Qué pasaría? ¿Podría explicar lo inexplicable? ¿O mi destino sería la cárcel oscura y sombría de dos metros cuadrados, una cama de cemento al lado de una letrina manchada de sarro? Miré a su alrededor y tomé un tenedor que estaba cerca. En un estado de furia irreconocible, con la fuerza endemoniada de la oscuridad, me acerqué a él y le clavé el tenedor en su mano, lo hice sin piedad catorce veces. Su sangre emergió con una velocidad inusitada manchando todo lo que había a su paso…

Eran las 22 y 39 minutos, cuando miré el reloj de la pared. Afuera lloviznaba. Lejanas se oían un ruido de sirenas. Salí de aquella casa, vestido como andaba, cargué mi sombrero y mi paraguas, me fuí mezclando entre la gente, mimetizado como un camaleón, sin culpas ni tristezas. Así… como si nada.

Foto: Martin Muñoz. Reptiles del Norte Neuquino – Lagarto (Liolaemus de la Cordillera del Viento).

(Esta Editorial que se publica todos los domingos, se constituirá: De relatos, fabulas, cuentos, narraciones, poemas y poesías. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Nqnorte.)