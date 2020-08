EL CAPITAN “NEMO” DEL RIO NEUQUEN

Por: José Timoteo

(Parece un titulo imposible, pero nada es imposible en el mes de los niños y en el mundo de la libre imaginación y creatividad infantil)

Había dos palabras que se me hacían muy dificultosas pronunciarlas, no lograba nombrarlas de corrido, ni menos me saldrían frente a la maestra el día que diera la lección… Estuve todo aquel día pronunciándolas en silencio, deglutiéndolas mientras comía, rumiándolas mientras veía televisión. No me dejaban ni cuando andaba en bicicleta… Todo el tiempo iba repitiendo esas dos indescifrables y enmarañadas palabras. Ellas ocupaban mi mundo, sin sospechar que lo que sucedería esa tarde sería el principio de un camino de ensueños. Cursaba tercer grado y había leído por segunda vez a Julio Verne y su fascinante libro “VEINTE MIL LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO”. Muchas veces me imagine en ese viaje, recorriendo las profundidades de los océanos, descubriendo seres acuáticos inimaginables a bordo del invencible “Nautilus” y su Capitán Nemo. Pocas veces en la vida se dan algunas oportunidades, incluso en la infancia, donde nuestra imaginación no tiene límites, son solo las circunstancias las que te traen bruscamente a la realidad interfiriendo entre lo que es y lo que puede ser. Mi historia podría empezar contándose con las mismas palabras que lo hace Verne en su libro… “El año 1991 se caracterizo por un acontecimiento especial, que seguramente no ha sido olvidado por nadie…” En las últimas horas del día martes 28 de mayo de aquel año, la noticia se propago por todo el Departamento Minas. El puente sobre el rio Neuquén, que unía Andacollo con Las Ovejas y localidades vecinas, había desaparecido bajo la presión de las caudalosas aguas… Cuando la noticia llego a mi casa, hubo un silencio sepulcral… En ese momento me hice miles de preguntas, me dolía pensar que nunca más abrazaría a mi abuelita, que ahora se encontraba aislada. A las nueve de la mañana del siguiente día, junto a curiosos y trabajadores, mirábamos asombrados, el espacio vacío, de lo que fue un puente. Desde ese día y los días siguientes estuve allí. Cuando me enteré que se instalaría una balsa, supe que había llegado la hora de concretar lo que imaginaba, aquella balsa seria mi barco, lo que no dimensione fue que aquella oportunidad seria la etapa más feliz de mi vida. Tuve suerte, me hice amigo del balsero y con algunos artilugios y mucha predisposición en querer ayudar, me permitió quedarme y desde ese momento fui integrante de la tripulación. Mi primer día, no fue muy bueno, el agua me confundía, me mareaba, estuve a punto de caerme varias veces, pero entendí que debía controlar mis emociones. Yo era el capitán de aquel Barco y el rio Neuquén era el mar mas bravío que tendría que atravesar. Mi barco no era de grandes dimensiones, entre la proa y la popa no había más de seis metros, aunque parecía pequeño para mí era enorme, cada viaje implicaba la responsabilidad de que la embarcación llegara a destino. Mi ayudante era un poco gruñón, creo que a él le pagaban por su tarea. Conmigo nadie hablo esos detalles, quizás porque mi responsabilidad como capitán no tenía un precio para la época. El servicio se realizaba de 8 a 18 hs, excepto fin de semana. El día que se tomó la foto, ya había adquirido experiencia, todos sabían que era “El Capitán Nemo” y que mi barco se llamaba “Nautilus”. Mi satisfacción desbordaba de conocimientos, ahí estaba pidiendo que giráramos a estribor porque las corrientes marinas habían cambiado repentinamente. Mientras duro esa situación, fui testigo y protagonista de las anécdotas más insólitas, de los acontecimientos más inolvidables, que diariamente quedaban registrados en mi bitácora de viajes. Por mi barco pasaron, garrafas, autos, caballos, mercadería, harina, papas, cebollas, funcionarios, maestros, alumnos, presos, arrepentidos y embelesados, novios y padrinos, turistas, perros, loros, jilgueros, cunitas y también ataúdes. La inauguración de un nuevo puente sobre el rio, sepulto para siempre mis sueños de capitán, mi barco, los monstruos de ese rio que era el mar mas indomable conocido, caducaron estrepitosamente y dieron paso a la realidad. El ultimo día de mi barco, lo pensé mucho hasta que decidí que no quería ver como lo desarmaban haciendo del Nautilus, solo un par de chatarra. Han transcurrido los años, cada vez que puedo vuelvo a mi infancia al encuentro del niño que fui, todo está guardado en mi memoria, y aunque he superado todas las etapas, aun sigo sin pronunciar de corrido aquellas dos indescifrables y enmarañadas palabras, las sigo deglutiendo, rumiándolas, cada tanto las separo en silabas y vuelvo a unirlas para repetir una vez más: “DI-VI-SI-BI-LI-DAD” y “O-TO-RRI-NO-LA-RIN-GO-LO”.

* Foto: Prof. Osvaldo Gagliardi. Año 1991- Andacollo.

(Esta Editorial que se publica todos los domingos, se constituirá: De relatos, fabulas, cuentos, narraciones, poemas y poesías. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Nqnorte.)