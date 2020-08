Por: José Timoteo

No son sus años los que hablan de ella. Tampoco son sus canas. Es su sonrisa, su trasparencia, su modo simple de interpretar la vida la que la hace indiscutiblemente “ella”. Aunque tiene nombre de reina, en El Cholar todos la llaman “Doña Anita”. Se ganó ese nombre sin presiones, sin egoísmos, sin ni siquiera proponérselo. Fueron sus modos, su constante voluntad de estar dispuesta a ayudar, de compartir caminos difíciles de iguales penas, estando en las buenas y en las malas, sin quejarse. El mundo aún seguía consternado por el fallecimiento del irremplazable cantante Carlos Gardel, cuando un domingo 18 de agosto de 1935, bajo el viento helado cordillerano, que insistía en ingresar por debajo de la puerta, Anita, llegó para quedarse. Sus años hablan de mate con poleo. De almácigos de cebollino y ajo, de plantines de acelga y lechuga. Sus años hablan de pan casero, horneado al horno de barro. De mote con huesillo. De tardecitas zarandeando la callana para tostar el trigo. De ñaco con azúcar y agüita de vertiente. Sus años hablan de noches sin dormir, cuidando a algún hijo enfermo por varicela y otras tantas noches, levantándose a cubrirlos con las frazadas para que no enfermaran. Sus años hablan de alegrías impensadas, de sonrisas eternas, pero también de decepciones, de fracasos y tristezas olvidadas. Sus años hablan de ponderar la vida y de transitar las pérdidas y duelos. Sus años hablan de memoria, de saberes, de valores y sabiduría. De paciencia y saber escuchar, de mantener viva la llama de la curiosidad. Sus años poco hablan de sus sueños, aquellos que se quedaron en el camino, traspapelados en la grieta de la inexistencia. Sus años hablan de agradecer cada día, no pide mucho, con un retacito de la vida alcanza. El diario no hablaba de Anita…No era necesario. Ella es una reina, que no necesita corona… Cuando la veas, saludala y exprésale tu respeto y admiración.

*Foto: Prensa El Cholar – Homenaje de cumpleaños a Doña Ana Victoria Troncoso.

