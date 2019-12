El Dibujante “IG” expuso sus dibujos en la Localidad de Las Ovejas

El adolescente de 17 años, dibuja desde el año 2015 y ya tiene el nivel de un gran Artista.

Detrás de “el dibujante IG” está Ivan Godoy. Ivan es un adolescente de 17 años que vive con su madre Aide en Las Ovejas. Quien siempre te recibe con una calidez inigualable.

Ivan se moviliza en silla de ruedas, y encontró en el lápiz la forma de expresarse con la timidez y la ternura que lo caracterizan.

-“empecé a dibujar allá por el 2015, mi primer dibujo fue un camión y en ese momento me decidí a ser un dibujante…siempre me gustó mucho dibujar, pero no le ponía mucho empeño”, comentaba Ivan a éste medio.

después de 4 años uno de sus sueños se hizo realidad, exponer y dar a conocer lo que tanto le gusta hacer. Hoy en la hostería de la Localidad de Las Ovejas la Municipalidad organizó la exposición de sus Dibujos frente a un gran Público y acompañado por su madre y el Intendente de dicha Localidad.

Luego de que el Artista llegara al lugar, el Intendente Vicente Godoy, dio unas palabras donde aclaró –“no tengo más que, agradecerles a todos. Quizás no seamos capaces de entender la importancia que tiene para Ivan que nosotros estemos acá, por eso yo les agradezco el tiempo que han dedicado, hemos echo invitaciones por whatsapp, facebook y todas las redes sociales pero fundamentalmente hemos echo invitaciones desde el corazón, de sentir la necesidad de acompañar a Ivan. Es un sueño cumplido para él, por eso les digo que cuando pase el tiempo, vamos a entender que estar hoy acá, fue lo mas importante que hemos podido haber echo en el año, y éste encuentro es superior al último momento mas importante en mi vida que fue haber asumido como intendente por Cuarta vez”.

Luego quien dio unas palabras fue su madre, quien dijo –“En mi nombre y en el nombre de Ivan les doy las gracias por haberse tomado su tiempito para venir a ver los dibujos. Agradecerles a todos y el me decía cuando lo invitaron, si!, voy a ir mamá así la gente me conoce porque sino van a decir, ¿que serán fotocopias de los dibujos?, entonces por eso Ivan se entusiasmó y vino. Acá están sus dibujos para que los vean, quiero agradecerle en especial a Vicente porque siempre, siempre estuvo y me acompañó con mis hijos, el es Ivan para que lo conozcan”, decía su mamá emocionada.

Después de la exposición se realizó un brindis con motivo de las fiestas, donde Ivan expresó su felicidad y donde todos hoy podemos saber que detrás de tan bellos dibujos está él. Ivan Godoy.