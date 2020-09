EL MATE… ¿CULPABLE O INOCENTE?

Por: José Timoteo

NUNCA nadie imaginó en el Norte Neuquino, que un día llegaría este día. Ni en los libros de Génesis o Apocalipsis, hubo siquiera una leve mención que diera a entender que algún día sucedería… Quizás por eso sorprendió a todos. Nadie recuerda muy bien como nos encontramos participando de lo menos imaginado, algo remotamente impensado, pero que estaba sucediendo en la realidad: El Juicio al Mate… Sí!! Así como lo leyó!! ¿Culpable o Inocente? El mate en el banquillo de los acusados!! ¿Como habíamos llegado a esa situación? Todo comenzó cuando funcionarios y aprendices, slogans y publicidades, opinólogos y sabelotodo, recomendaban no tomar mates, por ser el principal foco de transmisión del Covid-19. Hasta en el Congreso Nacional, un diputado porteño, se atrevió a decir: “Es un buen momento para erradicar definitivamente la horrible costumbre del mate…” (Sic)

La Pandemia del Coronavirus, vino a cambiar todo lo establecido. Interrumpió en nuestras vidas sin permiso, obligándonos a modificar nuestras rutinas, incluso a dejar de lado nuestros modos y costumbres. Jamás pensamos que nos encontraríamos en ésta situación, cuestionando y poniendo en riesgo, la continuidad del mate en nuestras vidas. El amargo, el dulce, el espumoso y el lavado. El mismo que nos acompaño hasta altas horas de la noche y también el que nos dio la bienvenida en cada madrugada. Los grandes, los medianos, los artesanales y los más industrializados. Los saborizados, con poleo o yerba buena. Los de ciudad, los de pueblo y los de Veranadas; servidos al lado del fogón y con agüita de vertientes. Todos, sin excepción estaban acusados y bajo peligro de extinción. El juicio al Mate, comenzó al mediodía de un lunes de agosto, el Sol brillaba en exceso, anunciando un día primaveral, seis horas más tarde, cuando finalizó, estaba neviscando… Las dos caras de agosto, que siempre me sorprende.

Todos en la Comarca sabíamos que el juez, era un anti-mate, para él el café en grano y molido en las mañana era irremplazable. Esa situación nos ponía en desventaja, porque todos sabemos que: “La ley dice, lo que el juez, dice que dice…” (Sic). A la hora señalada sin un minuto de retraso, en el anfiteatro del pueblo, tal como si fuera una extensión del coliseo romano, la gente se reunió, agolpándose bajo escurridizas miradas. A muchos de ellos no pudo reconocerse, sus rostros ocultos tras barbijos, blancos, negros y de colores, impidieron identificarlos. Un cúmulo de murmullos era lo único que se oía, hasta que el juez pidió silencio y dió lugar a la acusación.

LA ACUSACIÓN: Un abogado desconocido, al menos nadie lo había visto en el pueblo, se presento y dijo: -Señor Juez, vengo en tiempo y forma y dentro de los plazos legales establecidos a presentar demanda de acusación, por daños y perjuicios, con el atenuante de daño moral, contra el mate, responsable de trasmisión del Covid-19. Lo hago en defensa de la salud pública y el bienestar general. Está comprobado que el virus se transmite a través de las partículas de la saliva y el mate es el agente que contribuye con esa propagación. Solicito que se lo declare culpable, se prohíba para siempre su infusión y se considere un delito con pena de cárcel, para quienes incumplan esta medida.

El público que había empezado con cánticos a favor del mate…empezó a silenciarse, no podían imaginar tanta osadía!!! Entre los murmullos se pudo oír que se preguntaban entre ellos… ¿Prohibido el mate? ¿Presos por tomar mate? El juez volvió a intervenir pidiendo silencio y dio lugar a la defensa. El abogado defensor, era un bonachón que conocíamos todos, el más indicado para defender el mate era él. A donde iba, llevaba el termo bajo el brazo, el mate era infaltable en su vida.

LA DEFENSA: -Señor Juez, me veo en la obligación de elaborar una defensa irrefutable del mate, al que aquí, se lo señala como CULPABLE.

El mate es la extensión de nuestras vidas, está incorporado a nosotros, no solo como una costumbre o tradición, el mate ¡¡Somos Nosotros!! Prohibirnos el mate es como si nos cortaran una parte de nuestro cuerpo. El mate es un símbolo de unión. Está presente en los momentos más trascendentes de nuestras vidas, en las horas de espera, en los pasillos de la maternidad, hasta en las horas difíciles de un funeral.

El mate es motivo de encuentro y no discrimina por clase, política o religión. El mate lo consumen en la misma ronda de amigos, los de River y de Boca. El mate cumple todos los requisitos para ser considerado un superalimento. Esta cargado de nutrientes y enzimas; es una rica fuente de fibra, vitaminas y minerales. En nuestro Norte Neuquino, el mate también tiene historia. El Historiador Isidro Belver a podido establecer que ya en 1756 en la misión del padre Espiñeira a la zona de Guañacos, en su diario de misión, hace referencia al consumo del mate. Hasta existe un pueblo que hace un festival en su honor. Para finalizar debo decir, que el mate es un amigo, que no necesita intermediarios. Por lo expuesto solicito no se dé lugar a la acusación.

El público presente, entre vítores y aplausos se puso de pie, dando a conocer su beneplácito ante tamaña alocución.

EL VEREDICTO: El juez se paso la mano por el cabello y se acomodo un mechón de pelo blanquecino, miro a todos de frente y dijo: -Las personas se conocen no por lo que se dicen que son, sino por los hechos que consuman. Y agrego: –Desde chico mi padre me enseñó que el mate es el compañero que nunca falla. Para él es el motivo para ir a encender la cocina a primera hora de la mañana y son las energías para arrancar el día. También me enseñó que preparar el mate es un ritual, al que no pude acceder siendo niño, sino recién, cuando mi adolescencia daba paso a la adultez. Preparar el mate, cuidar cada detalle, estar atento a que el agua no se hierva, me llevó a ser metódico cuidadoso y respetuoso. No era solo un mate ,era una misión que papá me encomendaba y no le podía fallar. Lo último que se terminaba en casa era la yerba, si eso sucedía, anunciaba que la situación económica estaba mal y no había plata para nada. El mate nos brinda la oportunidad de compartir y conocer gente ,siempre que conoces a alguien le decís: ¿Cuando quieras tomamos unos mates..? Es más que invitar a un asado y cuando llega ese momento preparas el mejor mate para que nunca se olvide…

Los valores que aprendí de mi padre, cada consejo recibido, fueron con un mate en la mano. Por eso digo que a las personas se las conoce por sus hechos más que por sus palabras. Habiendo oído los alegatos de la acusación y la defensa, reconozco que si bien es cierto que el mate es un agente que contribuye al contagio y propagación del virus, también es cierto que no puede hacerlo por sí solo, es decir no tiene independencia propia, porque es un objeto inanimado. No podemos condenar al mate, por algo que no puede realizar, en tal caso la acción a juzgar, debería ser la actitud y responsabilidad que nos cabe a todos al compartir el mate en épocas de pandemia. No es conveniente hacerlo ni aún con los más cercanos, al menos hasta que todo esto termine . Por ello, no doy lugar a la acusación, la misma es improcedente. Declaro la inocencia del Mate. ¡¡Caso Cerrado!!

Esas fueron las últimas palabras del juez, mientras todos los presentes aplaudían tremenda decisión.

Cuando todo finalizó, regrese a casa. Neviscaba , la tarde y la noche se complotaban para anunciar que estaba anocheciendo, mientras una pareja de Carpinteros pitío se mantenían, alborotados, en el único manzano de mi patio.

Comencé a escribir esta historia y me encontré con esta foto que comparto. Una pobladora de Varvarco, al lado del fogón, con su “tachito” matero, como tantos hombres y mujeres de nuestro Norte Neuquino, preparando con amor y cuidado, nuestra primera invitación cuando nos visitan, nuestro primer gesto de cariño… Cuando todo esto pase y volvamos a encontrarnos, volveremos a escuchar: -¿Se sirve unos matecitos?

* Foto: Martin Muñoz – Pobladora de Varvarco.

(Esta Editorial que se publica todos los domingos, se constituirá: De relatos, fabulas, cuentos, narraciones, poemas y poesías. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Nqnorte.)