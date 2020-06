Medidas tomadas el pasado 6 de Junio por el Comité de Crisis de la localidad de Las Ovejas

-“Entendiendo que aun no hemos superado esta Pandemia, el Ejecutivo Nacional, ha determinado flexibilizarla iniciando una nueva etapa, denominada DISTANCIAMIENTO SOCIAL, preventivo y obligatorio, hasta el 28 de junio.” Aclaró el Intendente.

Esto implica el retorno progresivo a mas actividades, conservando las medidas de dos metros de distancia entre personas, uso obligatorio de barbijos o tapabocas, higiene de manos, etc. Por ello, el Comité de Crisis considera oportuno, adherir a la flexibilización de nuevas actividades recreativas, habilitar nuevos locales comerciales, ampliar servicios y promover el encuentro de familias en cantidad reducida, no superior a 10 personas (previa autorización del Comité de Crisis Provincial). Evaluando que el trabajo realizado a la fecha en el control de ingreso a la localidad, por parte del personal policial de la Comisaria Nro: 38 y el área de Bromatología Municipal, ha cumplido satisfactoriamente los objetivos propuestos y que en respuesta al trabajo realizado y fundamentalmente ratificando el compromiso de este Comité, cuyo principal objetivo es: PRIORIZAR LA SALUD DE CADA HABITANTE DE LAS OVEJAS, resuelve flexibilizar acciones de la vida comunitaria y DETERMINAR UN CONTROL MAS ESTRICTO DE INGRESO y EGRESO de personas a nuestra localidad. Exigiendo el permiso Municipal respectivo para salir de la misma y para quienes vienen de otras localidades, la autorización de sus respectivos Comité de Crisis u organismo que lo reemplace. Buscamos con estas medidas seguir conservando el ESTATUS SANITARIO LIBRE DE CORONAVIRUS, que mantenemos hasta la fecha.

En lo que respecta a autorizaciones se resolvió:

A) Autorizar a partir del día viernes 05 de junio, en el ejido Municipal, los días viernes, sábado y domingo, entre las 08:00 y las 20:00 horas, la pesca (individual) en espacios y ambientes habilitados. (El día domingo el acceso a los lugares habilitados se debe hacer caminando, ya que no se está permitido la circulación vehicular. (Así lo establece la autoridad de aplicación)

B) Autorizar a partir del día lunes 08 de junio, en el ejido municipal, los días viernes y sábado, entre las 08:00 y las 20:00 horas, el ejercicio de la actividad individual de: Enduro y Motocross, en circuitos habilitados y previo registro y autorización municipal.

C) Autorizar desde el domingo 07 de junio, salidas recreativas (Según Decreto Provincial Nro: 547/20) circulación peatonal, únicamente en las siguientes modalidades: • ADULTOS Y ADULTAS DE 60 O MÁS AÑOS: podrán realizar caminatas recreativas con una duración máxima de 1 hora, circunscriptas a un radio de 500 metros desde el domicilio, y entre las 10:00 y las 13:30 horas. • NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE HASTA 15 AÑOS: podrán realizar caminatas recreativas con una duración máxima de 1 hora, circunscriptas a un radio de 500 metros desde el domicilio, y entre las 14:00 y las 19:00 horas. Quienes no reúnan estas condiciones, serán pasibles de las multas establecidas para este fin.

D) Ampliar a partir del día lunes 08 de junio de 2020 el horario exclusivo de circulación establecido en el Decreto Nº 0412/20 y sus modificatorios, para los desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos dispuesto en el artículo 1° del Decreto N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional, en toda vía de comunicación del ejido Municipal, entre las 08:00 y las 22:00 horas, los días lunes a sábado.

Los días domingo sólo podrá existir circulación peatonal en toda la localidad, únicamente en las modalidades establecidas en el artículo 1º del Decreto Nº 0547/20, y para el ejercicio de las actividades deportivas habilitadas.

E) Amplíese a partir del día lunes 08 de junio de 2020, en todo el ámbito del Ejido Municipal, el horario de atención al público para todos los locales comerciales, entre las 08:00 y las 20:00 horas, de lunes a sábados.

Los días domingo los locales comerciales deberán permanecer cerrados debiendo proceder a realizar una desinfección integral del local y al abastecimiento de los mismos.

F) Se autorizo propuesta de taller para embarazadas, presentado por la Sra. Silvina Perez.

G) Se autorizo propuesta para atención de consultas nutricionales, presentado por la Lic. Fernanda Ormazabal.

H) Se autorizo la apertura del Gimnasio “A PLENO”, presentado por el Sr. Martin Diaz.

I) Se autorizo la circulación de personas que elaboran repostería para el día domingo, día del padre.

J) Se recepcionaron las siguientes propuestas para su evaluación y/o modificación: Propuesta actividades recreativas para adultos mayores. Propuesta de la empresa CN Sapag, para realizar trabajos sobre la ruta 43. Propuesta de la Empresa Rovella Carranza, encargada de la construcción de la Hidroeléctrica Nahueve.