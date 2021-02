Encuentro entre el Gobernador de Neuquén y ATEN sobre la vuelta a las clases presenciales

Visitas Totales 30 , Visitas de hoy 24

Dónde y a qué hora será el encuentro.

Esta tarde tendrá lugar una de las reuniones más esperadas por la ciudadanía neuquina: Omar Gutiérrez y el gremio ATEN volverán a encontrarse en medio de la polémica por el inicio de las clases presenciales. El encuentro cumbre se producirá hoy a las 17 horas en la Ciudad Deportiva.

Fue el propio Omar Gutiérrez quien confirmó la información, esta mañana durante un acto oficial en el barrio Las Flores de Neuquén Capital. A su vez, en el día de ayer, el mandatario ya había expresado que estaba abierto al diálogo para llegar a un acuerdo con los trabajadores de la educación.

Desde el gremio esperan que sea una mesa estrictamente salarial, a pesar de que también está en discusión el estado edilicio de las escuelas, la cobertura de horas y cargos y la situación epidemiológica actual. Sobre este último punto hicieron especial hincapié los docentes neuquinos, ya que consideran que, frente al aumento de contagios por coronavirus, no están dadas las condiciones para retornar a la presencialidad.

“Con un protocolo COVID no se resuelve la presencialidad, se necesitan las escuelas en condiciones. Hasta ahora solo hay cruces mediáticos pero el Gobierno no cumplió aún con tener en condiciones los establecimientos.”

En declaraciones brindadas para el diario Río Negro, Lucas Zori, vocero del gremio, habló sobre la realidad e incertidumbre que viven los docentes a días de que empiece el ciclo lectivo. Además, confirmó que en la reunión de hoy estarán representando a ATEN el secretario general, Marcelo Guagliardo, la adjunta, Susana Delarriva, y la secretaria gremial, Rosa Flores.

Aún no se sabe qué pasará en la reunión de hoy. La semana pasada fuentes oficiales del gobierno de Omar Gutiérrez deslizaron la posibilidad de que no haya oferta salarial. Sin embargo, todo parece indicar que sin la recomposición de los sueldos que pide ATEN no habrá acuerdo y peligra la presencialidad en Neuquén.