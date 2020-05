Fernández: “Este plan de viviendas recupera el concepto de solidaridad ante la pandemia”

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que es “imprescindible” recuperar el valor de la “solidaridad” y dijo que esta pandemia “demostró lo poco solidarios” que fue la Argentina dejando al menos a 9 millones de personas que estaban “sin vínculo con el Estado” y dejó claro que con el plan de viviendas está la Nación “recuperando ese concepto”, ya que permite que alguien tenga “un baño digno, una habitación más o construir su propia casa”, advirtió desde la Residencia de Olivos.

Durante una conferencia en la Quinta de Olivos, el Presidente aseguró que poner en marcha un plan de viviendas “no necesita más que la decisión política de hacerlo” y destacó que además que es una gran generador de empleo, sobre todo en el marco de la pandemia y la falta de actividad y también con los cuidados necesarios.

“Hay que recuperar el concepto de solidaridad. No es verdad que uno se salve solo, como le gusta decir al Papa y tiene toda la razón del mundo. Tampoco es verdad que la meritocracia existe, porque una persona muy inteligente nacido en la pobreza no tiene las mismas posibilidades que un mediocre nacido en la riqueza”, dijo el mandatario y agregó: “Entonces, no es problema de méritos, es un problema de oportunidad”.

Fernández luego pidió: “La solidad es un concepto central que deberos recuperar. Siento que hoy con este plan, estamos recuperando este concepto. Les insisto, cada vez que piensen en la pandemia, miren todo. No solo las estadísticas de enfermos, de altas y de bajas. Miren el país que se desnudó frente a nosotros y entiendan lo necesario que es cambiarlo. Entiendaló, este es el momento.

