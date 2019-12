Ginés González García presentó el nuevo protocolo para aborto no punible: “Es un instrumento sanitario para cumplir la ley”

Con respecto a la objeción de conciencia, el ministro sentenció: “la objeción de conciencia no puede ser una coartada institucional para que no se cumpla la ley pero no se puede quedar sin respuesta ante un caso… La objeción de conciencia es individual y no pertenece a la institución.”

En ese sentido, adelantó que la semana que viene se reunirá con los ministros de todas las provincias “para conversar de este tema y buscar que no sea un elemento de confrontación, sino la adecuación a una norma que tiene que ver con cumplir las leyes en Argentina”.

Al momento de las preguntas, tomó la palabra Mariana Romero, Directora Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), y brindó algunos detalles más: “La normativa argentina no establece un límite de edad gestacional. Por lo tanto, este protocolo está hecho en base a los mismos estándares que maneja la OMS. Los equipos de salud vamos a tener que trabajar como venimos haciéndolo. Respecto a la objeción de conciencia, es individual, la ejercen las personas y no las instituciones. El protocolo es claro. Da lugar a la objeción de conciencia, pero las instituciones y particularmente las instituciones públicas somos responsables de prestar los servicios en el marco de la ley. El plazo es de 10 días. No es que aplica a la violación, aplica al momento de la solicitud, no importa la causal: en 10 días debe darse lugar a la práctica”.

En relación a lo que sucede en casos de violación, la doctora expresó: “La violación es un delito de instancia privada. La persecución de ese delito va a depender de que esa mujer decida o no hacer la denuncia. No significa que la interrupción del embarazo a la que la mujer tiene derecho, sufra algún tipo de dilación o demora porque ella está en el proceso de decidir o no hacer la denuncia”.