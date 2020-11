La ANMAT prohibió un desinfectante que supuestamente “elimina” el coronavirus

Visitas Totales 247 , Visitas de hoy 125

Lo comunicó en la Disposición 8302/2020 del Boletín.

A la espera de la vacuna contra el coronavirus, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) lanzó una prohibición sobre un producto que supuestamente “elimina” el virus.

Se trata del segundo anuncio de la ANMAT de esta semana por productos a la venta en medio del brote de coronavirus en Argentina. Esta vez, alertó sobre una marca de desinfectante.

El anuncio del organismo que depende del Ministerio de Salud de la Nación, salió publicado este miércoles en el Boletín Oficial, a través de la Disposición 8302/2020.

La normativa informó que el ente controlador de los dispositivos médicos dio de baja el uso, comercialización y distribución en todo el país del desinfectante “UMBRELLA”.

De acuerdo a la etiqueta del producto, es un “desinfectante con amonio cuaternario 5ta generación -Uso profesional- que elimina el Coronavirus, en todas las presentaciones y contenidos netos”.

Sin embargo, la ANMAT expuso que “el rotulado del producto en cuestión carecía de datos que identifiquen su elaborador, registro sanitario, composición, entre otros”.

Fuente: C5N

El anuncio del organismo estatal alertó que el desinfectante contra el virus respiratorio se promocionaba como producto aprobado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Sin embargo, “UMBRELLA” no cuenta con los detalles requeridos por “la Resolución ex MS y AS N° 709/98 y la Disposición ANMAT Nº 7292/98 y sus modificatorias”. En tanto, el organismo será quien apruebe la vacuna Sputnik V contra el COVID 19.

Fuente: (Minuto Neuquén)