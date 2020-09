Por: José Timoteo.

“LLEVATE MI ALMA…” (Poema)

La lluvia caía incesantemente aquella tarde,

cada gota hilvanaba una canción desconocida.

Me dediqué a contemplar lo inquebrantable

embriagado por el olor de la cocina.

Afuera, golpeteando mi ventana

un Comesebo Andino me miraba.

Lo vi llegar volando desde lejos,

buscando mi atención indeseada.

Dudé en interpretar lo que pasaba

hasta que encontré mi mirada en su mirada.

Venía a buscar mi inexistencia herida,

la misma que dejaste abandonada.

No sé cuánto duraron esos instantes,

lo suficiente para comprender que me buscabas.

Como una pérfida ironía de la vida

te fuiste, con tu mirada inconclusa y despiadada.

Me dediqué a dormir aquella tarde,

abrumado por el sol que no llegaba.

¿Vendrás mañana a las ocho o a las nueve?

¿o aún seguirás en las certezas que dudabas?

Cuando regreses no golpetees la ventana,

entrá sin avisar… ya no hace falta…

Si estoy durmiendo no me despiertes,

así será más fácil que te lleves lo que ya no soñaba.

Ándate lejos, llévate mi mirada

corta de raíz mis lágrimas amadas,

no dejes ni siquiera mis huellas desdobladas,

llévate también… mi alma INNECESARIA!!!

* Foto: Martin Muñoz. Aves del Norte Neuquino – Comesebo Andino (Phrygilus gayi) .

