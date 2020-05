Los domingos habrá salidas recreativas para niños, niñas y adultos mayores en toda la provincia

El gobierno provincial decidió levantar la prohibición de circulación los días domingo para permitir exclusivamente las salidas recreativas para niños, niñas, adolescentes y mayores de 60 años. Esta medida alcanza a un total de 235.000 personas en toda la provincia, de los cuales 180.000 son menores de hasta 15 años.

La decisión fue dada a conocer este mediodía por el gobernador Omar Gutiérrez quien agradeció el compromiso de la ciudadanía provincial en lo que respecta al sostenimiento de la cuarentena. Explicó que habrá dos horarios distintos para estos dos grandes grupos que, hasta ahora, habían permanecido en sus casas.

Los menores de hasta 15 años de edad podrán salir en el horario de 14 a 19 horas a una distancia de hasta 500 metros desde sus hogares y deberán llevar barbijo o tapaboca (si tienen más de 2 años). Los adultos podrán acompañarlos según su edad, permitiendo disfrutar el ejercicio de su autonomía.

En tanto, los adultos mayores de 60 años -que en la provincia son aproximadamente 55.000- podrán realizar su salida recreativa en el horario de 10 a 13.30 horas.

Según la información dada a conocer hoy no podrán salir más de tres niños y niñas por adulto y las plazas permanecerán cerradas. En ese sentido, Gutiérrez remarcó que la salida recreativa es una hora para airearse, no para realizar visitas, hacer actividad física o jugar con otras personas.

“Debemos ser prudentes y cuidarnos –dijo-. Esto es un triunfo fruto del comportamiento de cada uno de los neuquinos y neuquinas en la cuarentena. Tenemos que proteger como un gran tesoro el estatus sanitario que hemos conseguido, priorizar a quienes hasta ahora no habían podido salir y tratar de encontrar equilibrios”.

Aunque se mantiene la restricción de circulación vehicular y apertura de locales comerciales el domingo, recordó que hay 43 localidades –entre municipios y comisiones de fomento- que ya han implementado un régimen de salidas recreativas y consideró que la experiencia del próximo domingo 17 de mayo “constituye un primer paso para ver si podemos hacerlo también en las grandes ciudades”.

Para ello, los comités locales trabajan a escala microrregional y con el comité provincial en la búsqueda de consensos y la elaboración de protocolos de salidas recreativas consensuadas los días de semana.

Indicó que muchas de las medidas han sido tomadas a partir de la experiencia de Loncopué y confirmó que esta decisión de salir a dar una vuelta el domingo también aplica para ese municipio.

Desde el Ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud se elaboró un protocolo sanitario básico en el cual se contempla la posibilidad de que se trasladen en bicicleta, patines o triciclo. Asimismo, establece la necesidad de mantener la distancia social recomendada de dos metros entre personas.

Si el niño o la niña o algún familiar o persona conviviente presenta síntomas compatibles con coronavirus COVID -19 no deben salir y actuar conforme lo establecen los protocolos sanitarios vigentes: Las personas no deben dirigirse a un centro asistencial, no deben salir de su vivienda y deben comunicarse con la autoridad sanitaria para su asistencia, llamando al 0800-333-1002; o bien comunicándose el hospital o centro de salud más cercano.

Recomendaciones para las niñas y los niños

Para realizar la salida recreativa deben ponerse barbijo o tapaboca (si tienen más de 2 años). Pueden dar un paseo, correr sin tocar nada, andar en bicicleta o patines. Deben mantenerse lejos de cualquier persona, sobre todo si no lleva mascarilla. Si tocan alguna cosa, procuren lavarse las manos enseguida o ponerse alcohol en gel o alcohol al 70% y si no pueden hacerlo en el momento, traten de no tocarse los ojos, el pelo y ninguna parte de la cara.

Cuando lleguen a casa, deben cambiarse la ropa y ponerla a lavar, quitarse los zapatos y rociarlos con alcohol al 70% o limpiarles la suela con un trapo con lavandina. Finalmente se deben sacar el barbijo y lavarse las manos o directamente bañarse. El barbijo lo deben lavar con agua caliente y mucho jabón.

Para los adolescentes que van a salir solos, las recomendaciones son las mismas y se le agrega: Llevar DNI y celular, dialogar con los adultos sobre las pautas de esta medida excepcional y chequear que se cumplan los requisitos sanitarios indicados. Desde el ministerio se aclaró que “consiste en una salida de esparcimiento, que no implica la realización de actividad física”, por ende, la distancia máxima de 500 metros desde el hogar se sostiene también para estas edades.