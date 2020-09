Por: José Timoteo

Como un túnel que surge de la nada,

me quedé deleitando tu presencia.

Venía de llorar algunos días,

la triste pesadilla de la ausencia.

Nunca quiero que me dejes o dejarte,

tampoco quiero atarme a tus heridas;

y aunque es irremediable que no vengas

es un ritual anticiparme a tu partida.

No quiero que te vayas a otros lugares del planeta,

quiero que te quedes aquí eternamente,

no importa si te llaman o te echan,

te pido que te quedes, en el escondrijo de mis cejas.

Si te vas, se llevarán los vientos mis mañanas,

mis lágrimas serán despiadadamente arrastradas.

Volveré a morir como otras veces,

llamándote en el silencio de las madrugadas.

Si te vas, también se irán mis ojos apagados,

buscando en el desierto de la nada

los abrazos que olvidaron tus abrazos

envueltos en el tiempo que te daba.

Todo mi ser se está quemando,

ambos sabemos que aún no es tarde.

Se han enmudecido mis palabras,

ahogadas por mis últimas gotas de sangre.

Tempestades oscuras e irracionales

se quedarán conmigo si te marchas.

Mi alma quedará, prendida de tu alma

te ruego, invierno… No te vayas!!!!!



* Foto: Prof. Osvaldo Gagliardi. Septiembre 2020.

