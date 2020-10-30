Nuevo comunicado del Comité de Crisis de Buta Ranquil

Visitas Totales 18 , Visitas de hoy 8
Las autoridades y miembros representantes del Comité, resolvieron prorrogar las siguientes medidas y poner a consideración las reuniones familiares directos.
Circulación Vehicular:
- DE LUNES A SÁBADOS DE 07:00 A 22:00 Hs.
- EL DÍA DOMINGO LA CIRCULACIÓN VEHICULAR CONTINÚA HABILITADA A NIVEL LOCAL A PARTIR DE LAS 07:00 Hs. HASTA LAS 19:00 Hs.
Circulación Peatonal:
- CONTINÚA HABILITADA TODOS LOS DÍAS DE 07:00 A 22.00 Hs.
Horario Comercial:
- CONTINÚA HABILITADO TODOS LOS DÍAS DE 07:00 A 22.00 Hs.
Ingreso de Introductores:
- PODRÁN INGRESAR A LA LOCALIDAD DE LUNES A VIERNES CON TODOS LOS EPP, EN EL TRANSCURSO DE 08:00 A 20:00 Hs.
Servicio de Delivery Gastronómico:
- CONTINÚA HABILITADO TODOS LOS DÍAS DE 07:00 A 00:00 Hs.
Caminatas recreativas grupales:
- HABILITADAS LAS CAMINATAS GRUPALES CON UN MÁXIMO DE 7 (SIETE) PERSONAS, RESPETANDO EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y NO COMPARTIR ELEMENTOS DE USO PERSONAL.
Reuniones Eclesiásticas dentro de los Templos:
- HASTA UN MÁXIMO DE 10 (DIEZ) PERSONAS, RESPETANDO EL DISTANCIAMIENTO, 3 VECES POR SEMANA 2 VECES AL DÍA .
Espacio Publico – Plaza Olascoaga:
- TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 16:00 Hs COMO PEATONAL, LAS CALLES SAN MARTIN Y MANUEL BELGRANO PARA RECREACIÓN EN GRUPOS CONVIVIENTES Y NO CONVIVIENTES QUE NO SUPEREN LAS 7 (SIETE) PERSONAS, EN LOS PUNTOS DE ENCUENTROS IDENTIFICADOS.
Reuniones Familiares Directos:
- A CONSIDERACIÓN TODOS LOS DÍAS DE 10:00 A 19:00 Hs, CON UN MÁXIMO DE 10 PERSONAS DEL GRUPO FAMILIAR DIRECTO.
Apertura de actividades y entrenamiento deportivo:
- SE CANALIZARA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES PARA IMPLEMENTAR LAS MISMAS, PREVIA REUNIÓN CON LOS REFERENTES Y PRESENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS CORRESPONDIENTES.
Servicio de Paquetería:
- CONTINÚA HABILITADO EN EL LUGAR DESIGNADO A TAL FIN, CON TODOS LOS EPP, DE LUNES A VIERNES EN EL TRANSCURSO DE 08:00 A 20:00 Hs.
SIGUE HABILITADO EL INGRESO DE PERSONAS QUE VIVEN EN PARAJES ALEDAÑOS COMO COYUCO – COCHICO, BUTACO, LOCALIDAD DE BARANCAS, ECT,QUE NO PERTENECEN AL EJIDO MUNICIPAL, PARA REALIZAR COMPRAS DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD LOS DÍAS MARTES Y JUEVES.
TODAS LAS PERSONAS QUE NO RESIDEN EN LA LOCALIDAD DE BUTA RANQUIL, SOLO PODRÁN, INGRESAR POR RAZONES DE FUERZA MAYOR, CON JUSTIFICATIVO, SIN EXCEPCIÓN.
- DICHAS MEDIDAS ESTÁN SUJETAS A MODIFICACIONES SEGÚN LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL VIRUS EN LA LOCALIDAD.
- RECUERDE QUE EL USO DE BARBIJO – CUBRE BOCA, EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, SON UNA OBLIGACIÓN, NO OLVIDE DE, AL MOMENTO DE INGRESAR PRODUCTOS DE TODO TIPO REALIZAR LA CORRESPONDIENTE DESINFECCIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN LA HIGIENE PERSONAL COMO EL LAVADO CONTINUO DE LAS MANOS.
- TODAS LAS MEDIDAS SON DE ORDEN PREVENTIVO, DEPENDE DE TODOS LA RESPONSABILIDAD DEL CUIDADO, SIENDO CONSCIENTES DE QUE ES INMINENTE EL AVANCE DEL VIRUS Y QUE NO SOMOS AJENOS A LA REALIDAD QUE NOS CIRCUNDA.