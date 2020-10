Nuevo comunicado del Comité de Crisis de Las Ovejas

Visitas Totales 34 , Visitas de hoy 34

En el día de ayer, viernes 23 de Octubre de 2020, en el Salón de Las Miradas, se reunió el Comité de Crisis de Las Ovejas, encontrándose presente el Presidente del Honorable Concejo Deliberante a cargo del Ejecutivo municipal, Sr. Waldo Medel; la Presidente del Honorable Concejo Deliberante a cargo, Marisa Antiñir, el Integrante de Salud Pública (Hospital Las Ovejas), Dr. Andrés Otero, el Jefe del Grupo Las Ovejas de Gendarmería Nacional, Primer Alférez Isaac Ozuna, El Secretario de Gobierno Matías Guzmán, el Oficial de la Comisaría N° 38, Sr. Ricardo Laciar, Secretario de Coordinación de la Municipalidad de Las Ovejas, Sr Sergio Nahuelquir y el Jefe de la Empresa CORFONE (Las Ovejas) Ing. Renzo Eichelberger.

Se analizó, la difícil y crítica situación sanitaria que está afectando al sistema de salud provincial y el panorama que se espera para los próximos días. En la localidad no cuentan con los recursos para atención médica compleja y la mejor respuesta que se puede encontrar hoy, es CUIDARSE y EVITAR todas las situaciones de contagio.

Ante esta situación, éste Comité considera oportuno dar continuidad a la FASE 4, determinando las siguientes medidas a implementarse a partir de las 00.00 Hs. del día 26 de Octubre de 2.020 y hasta las 24:00 Hs. del día domingo 1 de Noviembre de 2.020. Aplicándose las recomendaciones sanitarias de uso de barbijo y/o tapaboca, uso de alcohol en gel o lavado de manos frecuente, limpieza y ventilación de ambientes en domicilios particulares y espacios comerciales y laborales.

1) El horario de CIRCULACIÓN, peatonal y vehicular a partir del día Lunes 26, será de 08:00 Hs. a 24:00 Hs, dentro del Ejido Municipal, de Lunes a Domingos, para desplazamientos mínimos e indispensables a efectos del aprovisionamiento de alimentos, agro-alimentos artículos de limpieza, medicamentos, y aquellos cuyo expendio se encuentre expresamente habilitado. Exceptúese a quienes deban trasladarse para llevar a cabo actividades expresamente autorizadas por éste Comité y aquellas consideradas esenciales. El personal esencial con motivos fundados podrá trasladarse hasta 5 personas por vehículo, con barbijo y sin compartir infusiones.

2) El Día DOMINGO 1 de Noviembre, se autoriza la Circulación peatonal y vehicular de 08:00 Hs a 24:00 Hs, dentro el ejido Municipal. NO SE AUTORIZA salida a otras localidades.

3) Reuniones y/o encuentros familiares al aire libre de 9 a 19 Hs. hasta 10 personas adultas máximo.

4) El horario comercial a partir del día LUNES 26 de Octubre, será de 08:00 Hs. a 24:00 Hs., de Lunes a Domingos.

5) Se AUTORIZA a funcionar bajo estricto protocolo sanitario, las siguientes actividades:

• Extensión del Banco Provincia del Neuquén, con turno previo.

• Oficina de Correo Argentino.

• CORFONE.

• EPEN.

• HIDENESA.

• ISSN.

• Registro Civil.

• Juzgado de Paz.

• Vialidad.

• Fauna.

• Obras Privadas (Máximo tres personas).

• Obras Públicas (Ampliación Hospital y 14 viviendas).

• Corralones, Ferreterías, Bazar, Tiendas, Librería, Estación de Servicio, Servicios de pago, Servicio Domestico.

• Peluquerías.

• Masajista.

• Programas radiales (máximo tres integrantes)

• Mudanzas

• Área recaudaciones Municipal.

• Centro de Licencias de conducir.

• Profesiones liberales (Psicológicos, Kinesiológicos, etc)

• Lavadero de autos, talleres mecánicos, gomerías, lubricentros, etc

• Gimnasio. Talleres de Pilates, Centros de yoga y otros similares. En horario de 08:00 a 21:00 Hs, de lunes a sábados. En todos los casos sin uso de vestuarios, con reserva de turno previo, factor de ocupación limitado y medidas de distanciamiento social internas.

• Feria Municipal; Casa de La Cultura y tejo para adultos mayores.

• Restaurantes (Con factor de ocupación restringido) en horario de 08:00 hs a 24:00 Hs, de lunes a domingos e iguales días y horario para la atención bajo modalidad de reparto a domicilio (Delivery) .

• Atención en salón de cafeterías, heladerías, pastelerías, con factor de ocupación restringido, exclusivamente en horario de 08.00 Hs. a 22:00 Hs.

• Actividades religiosas de todas las iglesias de la localidad (al aire libre) De lunes a domingos de 08:00 Hs a 20:00 Hs, con un máximo de hasta 10 personas. (Previa aprobación de protocolo correspondiente).

• Uso de espacios públicos (Plazas, Anfiteatro, etc) en horario de 08:00 Hs a 21:00 Hs, de lunes a domingos. Para realizar actividades al aire libre.

• Salidas recreativas de hasta 10 personas. En horario de 08:00 Hs a 21:00 Hs, de lunes a domingos.

• Proveedores de mercaderías, servicios de paquetería y correos privados (Oca, remis San Sebastián, urbano y/o mercado libre y correo Andreani) se habilita el ingreso a la localidad, exclusivamente de lunes a sábados y bajo protocolo vigente.

6) Éste Comité continúa avanzando para implementar una declaración jurada por cada veranador de la zona norte, para el cuidado y resguardo de la salud, a concretar en terreno por agentes sanitarios y Gendarmería Nacional.

7) Las personas que por motivos debidamente fundados, deban trasladarse a otras localidades, deberán OBLIGATORIAMENTE tramitar la respectiva declaración jurada para circulación, la misma se extenderá de 08:00 a 14:00 Hs, en la oficina Municipal habilitada para tal fin. Asimismo aquellas personas que ingresen a la localidad, deberán, OBLIGATORIAMENTE, firmar la respectiva declaración jurada, especificando motivos y tiempo de estadía.

8) Se continuará trabajando y fortaleciendo las medidas sanitarias de prevención mediante recorridas en espacios públicos durante la semana.

9) Se comenzará en la semana con actividades para los jóvenes de la localidad bajo el nombre “murales y veredas que hablan”.