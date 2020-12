Nuevo comunicado oficial del Comité de Crisis de Huingan-Có

Visitas Totales 48 , Visitas de hoy 30

El comité da vigencia el nuevo comunicado a partir del día 30 de Noviembre 2020.

Por ello y en uso de las facultades este comité DETERMINA:

ARTICULO 1°: SE RECOMIENDA a la población de la localidad que circulen a los aglomerados urbanos, ciudades, pueblos y parajes en los Departamentos y partidos de las Provincias Argentinas que posean trasmisión comunitaria del virus SARS-COV-2, EXTREMAR los cuidados con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer a la propagación del coronavirus COVID-19.

ARTICULO 2°: SE RECOMIENDA a los vecinos de la localidad que reciban familiares, amigos o conocidos en sus domicilios, provenientes de otras ciudades, tomar todos los recaudos necesarios en lo que representa a COVID 19, desalentando las reuniones de gran cantidad de personas en lugares cerrados y sin seguridad sanitaria.

ARTICULO 3°: ESTABLECER reglas de conducta generales, durante la vigencia del “Distanciamiento social preventivo y obligatorio“.

• las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de dos metros.

• utilizar tapabocas en espacios compartidos.

• higienizarse asiduamente las manos.

• toser en el pliegue del codo.

• desinfectar superficies.

• ventilar los ambientes.

• dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las Autoridades sanitarias de la Localidad y la Provincia.

ARTICULO 4°: COMERCIOS, estarán habilitados con protocolo COVID-19 , bajo el control y supervisión de la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Huingan-Có.

• se habilita la apertura de locales comerciales ventas de mercaderías, corralón, kioscos, ferreterías, lavaderos de vehículo, librerías etc. en el horario de 08:00 hasta la 22:00 horas de lunes a domingo.

• se habilita la apertura de locales comerciales gastronómicos con permanencia de clientes en lugares cerrados con una participación del cincuenta por ciento de su capacidad, en el horario de 08:00 hasta las 00:00 horas de lunes a domingos.

• Queda habilitado en el horario de 08:00 hasta las 00:00 horas de lunes a domingos, los servicios de delivery a domicilio.

ARTICULO 5°: ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO.

• Queda prohibido Los eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos o familiares y actividades en general que convoquen a más de veinte personas en espacios cerrados, salvo el grupo conviviente. La misma imitación regirá en espacios al aire libre si se trata de espacios privados La infracción a esta norma deberá ser denunciada a la autoridad competente a fin de determinar si se hubieran cometidos los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del código penal de la nación Argentina.

• Queda prohibida la realización de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos en espacios públicos al aire libre con concurrencia mayor a cien personas.

• Queda prohibido la práctica de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de diez personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de dos metros entre los participantes.

• Queda prohibida la apertura de cines, teatros, clubes y centros culturales.

ARTICULO 6°: la circulación dentro de la localidad y hacia otras localidades será desde las 06:00 hasta las 00:00 horas. Quedando limitada la misma según lo dispuesto por otras localidades.

ARTICULO 7°: no se emitirán permisos de salidas hacia otras localidades de la zona norte en el puesto de control.

ARTICULO 8°: a partir del 01 de diciembre del 2020, las personas que ingresen a la localidad y los que egresen desde esta hacia otros puntos del país, deberán portar la siguiente documentación:

• Portación de seguro COVID 19 para mayores de 60 años y personas de riesgo.

• Portación de la APP CUIDAR/VIAJAR con los datos filiatorios y nombres, comprobante de reserva de alojamiento de destino e itinerario.

• Participar de controles de Bioseguridad , como toma de temperatura, entrevistas sanitarias y entrevistas con personal de la municipalidad local.

• Respetar los protocolos de cada comercio y/o actividad acorde a la contratación de los servicios a desempeñar.

ARTICULO 9°: La presente resolución del Comité de Crisis local tiene vigencia hasta el día martes 15 de diciembre del corriente año.



Este Comité hace hincapié en los cuidados a tener en cuenta, distanciamiento social, uso obligatorio del barbijo, desinfección de manos, desinfección de superficies, ventilación de ambientes, etc. tener en cuenta si algún familiar presenta síntomas de fiebre, dolor de garganta, alteraciones en el gusto o el olfato, dificultad respiratoria, diarrea o vómitos, dolor de cabeza, se comunique inmediatamente al centro de salud de la localidad.