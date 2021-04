Orden de desalojo para los trabajadores de Salud

Visitas Totales 174 , Visitas de hoy 12

Ya fue leída la orden para dispersar a los manifestantes.

La tensión sube en escala. Como venimos informando, ya es la tercera jornada consecutiva de piquetes por parte del personal de Salud en las carreteras petroleras. Pero ahora el clima de conflicto subió, ya que el Poder Ejecutivo de Neuquén dictó la orden de desalojo. Los trabajadores, en franco desacuerdo, instan a apoyar su lucha con una marcha de antorchas a las 18 horas en Casa de Gobierno.

El nuevo corte total que se instaló en el yacimiento La Calera de Vaca Muerta este viernes incrementó el número de bloqueos a cinco. Es por ello que en horas del mediodía, Pablo Vignaroli, a cargo de la jefatura fiscal, remitió la orden para dispersar las protestas, documento que ya fue leído ante los manifestantes “in situ”, por parte de efectivos policiales de Neuquén.

El sindicato de Camioneros, a través de su líder Pablo Moyano, envió un mensaje de apoyo “total” a los trabajadores sanitarios de la provincia neuquina. “La única lucha que se pierde es la que se abandona. Fuerza compañeros”, dice textualmente el dirigente.

Por su parte, Marcos Campos, empleado del Hospital Castro Rendón, manifestó su indignación por la noticia y responsabilizó al gobernador por la integridad física de los trabajadores sanitarios o por cualquier situación irregular que pueda producirse en los cortes. Y ratificó:

“Llamamos a la comunidad a expresarse en solidaridad. No vamos a levantar el corte hasta que el Gobierno no dé solución concreta a nuestros reclamos”.

Se sumarán más bloqueos

Tienen pensado realizar más cortes en Vaca Muerta y en la Ruta 40, en apoyo al reclamo del personal de Salud. Los puntos de conflicto con cortes totales son los siguientes: uno camino a Rincón de los Sauces (sobre la Ruta 7), otro en Fortín de Piedra, un bloqueo en Batería 3, otro en Bajada de los Patrias y el nuevo que se adhirió en la entrada La Calera. En los mismos solo se permite el paso de rodados por urgencias.

Cabe recordar que la postura de la administración de Omar Gutiérrez no cambió: afirmaron que el diálogo no tiene lugar en este caso ya que los manifestantes no tienen personería gremial y el tema salarial, por el cual están en desacuerdo, ya fue pactado y acordado en el acta rubricada con los sindicatos ATE y UPCN de Neuquén.

