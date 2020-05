Pepe Mujica criticó al mundo por “no tomar decisiones colectivas para defender la especie”

El expresidente uruguayo, José “Pepe” Mujica, aprovechó su cumpleaños 85 para, en una entrevista radial, reflexionar sobre los efectos sociales y políticos de la pandemia del coronavirus y criticar abiertamente a toda la especie humana por la forma de afrontar esta crisis mundial. “Qué animal estúpido, brillantemente inteligente, colectivamente estúpido, de no poder tomar decisiones colectivas para defender la especie; estamos cada cual intentando defender su país y en el fondo estamos sacrificando la especie”, dijo. “La salud humana, la vida, debería ser una de las preocupaciones centrales en los futuros Estados”, opinó Mujica en diálogo con La FM de Montevideo. “A los sectores más acomodados de este mundo le tiene que interesar, si son inteligentes, el socorrer al mundo que está sepultado”, agregó. En su opinión, Covid-19 “sorprendió” a una humanidad “orgullosa” y “engreída” por sus adelantos tecnológicos, la “explosión de las ciencias” y la “acumulación de capital”, que creía que “las pandemias eran cosa de la historia”, pero “la biología nos ha llamado a una realidad”. Además, Mujica criticó el estilo de vida de las sociedades contemporáneas, en particular de las “megalópolis” a las que calificó de ser una “invitación a la contaminación”, que suponen dificultades para enfrentar el contagio por los niveles de concentración y previó cambios en los comportamientos. “Probablemente vamos a asistir en lo inmediato a un mundo más pobre y la pobreza es como la culpa, no la quiere nadie, y va a haber una tendencia a descargar el costo del empobrecimiento sobre los débiles y sobre los primeros escalones de la clase media”, dijo Mujica, quien avista un futuro con “grandes resistencias”, “luchas” y “tensiones”, al recordar que el mundo como estaba configurado antes de la pandemia ya advertía una exagerada acumulación de riqueza en unos pocos, con una clase media estancada que exigía más y una pobreza al borde de los mínimos humanos. “Donde se le dio ventaja al virus, después se hizo prácticamente incontenible y esas sociedades están pagando un precio altísimo, no solo en muertos, sino en contaminación y no sabemos cuándo parará”. Mujica, uno de los líderes socialistas emblemáticos de las últimas décadas, sostiene que a los “sectores más acomodados en este mundo” les tiene que “interesar” redistribuir un poco de sus fortunas para socorrer a quienes quedaron sepultados, porque de lo contrario la pobreza va a desembocar “en inestabilidad no solo política sino social”. “Es hora de repartir un parte de lo que tienen con los más pobres”, sugirió. Refiriéndose a los tiempos post-pandemia, el exmandatario uruguayo recordó que las viejas generaciones se educaron en el “peligro de un holocausto nuclear” y las nuevas “siguen teniendo el peligro del holocausto nuclear, pero tienen el fantasma de un holocausto ecológico”. Está seguro de que los seres humanos viviremos un “experimento sociológico y no va haber una realidad, habrán diversas realidades”, que incluirán “brotes de nacionalismo y chauvinismo”. DS (Fuente www.perfil.com).