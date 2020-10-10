Primer caso positivo de COVID-19 en la localidad de Buta Ranquil

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En el día de la fecha, se reunió el Comité de crisis tras la confirmación del primer caso positivo de COVID-19, las autoridades y miembros de dicho Comité toma nuevas medidas para la localidad.
CIRCULACIÓN VEHICULAR:
- SÁBADO 10/10: CIRCULACION VEHICULAR DE 08:00 A 13:00 Hs.
- DOMINGO 11/10: SE PROHIBE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR.
- LUNES 12/10: SE HABILITA LA CIRCULACIÓN VEHICULAR EXCLUSIVA PARA VECINOS DE SECCIÓN CHACRAS QUE TENGAN QUE ABASTECERSE DE ALIMENTOS Y A POBLADORES QUE TENGAN QUE TRASLADARSE A SECCIÓN CHACRAS A ALIMENTAR ANIMALES, DE 08:00 A 13:00 Hs.
- MARTES 13/10: SE ESTABLECE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR Y HASTA NUEVAS MEDIDAS POR PARTE DEL COE, DE 08:00 A 20:00 Hs.
CIRCULACIÓN PEATONAL:
- A PARTIR DEL DÍA SÁBADO 10/10/ Y HASTA NUEVAS MEDIDAS POR PARTE DEL COE, LA CIRCULACIÓN PEATONAL SE PODRA REALIZAR TODOS LOS DÍAS DE 08:00 A 20:00 Hs.
HORARIO COMERCIAL:
- A PARTIR DEL DÍA SÁBADO 10/10 Y HASTA NUEVAS MEDIDAS POR PARTE DEL COE, EL HORARIO COMERCIAL SE ESTABLECE TODOS LOS DÍAS DE 08:00 A 20:00 Hs.
INGRESO DE INTRODUCTORES:
- TENIENDO EN CUENTA QUE LOS DÍAS SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS, NO SE PERMITE EL INGRESO DE PROVEEDORES Y RECORDANDO QUE EL PROXIMO LUNES 12 ES DÍA FERIADO.
- A PARTIR DEL MARTES 13/10, SOLO PODRAN INGRESAR A LA LOCALIDAD INTRODUCTORES DE MERCADERIAS ESENCIALES (VERDURAS, CARNES, ALIMENTOS, FARMACIA) CON TODOS LOS EPP, DE 08:00 A 20:00 Hs.
- EL SERVICIO DE DELIVERY GASTRONOMICO: QUEDA SUSPENDIDO DESDE EL DÍA SÁBADO 10/10 HASTA EL DÍA MARTES 13/10.
- SE RESTRINGE EL INGRESO A TODA PERSONA QUE NO TENGA RESIDENCIA EN LA LOCALIDAD HASTA EL DÍA JUEVES 15/10 INCLUSIVE.