¿Qué pasará con el 2020 de MotoGP?

El crecimiento del Coronavirus por todo el mundo cambió todos los planes que tenía para la temporada el MotoGP, ya que tuvo que cancelar o postergar varias competencias. Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, reveló la chance que podría haber de suspender todo el 2020.

El MotoGP postergó, por ahora, siete eventos: Qatar, Tailandia, Estados Unidos, Argentina, España, Francia y Catalunya. Ante este panorama tan oscuro para la categoría reina, Carmelo Ezpeleta no desestimó la chance de cancelar toda la temporada.

“En el peor de nuestros sueños pensamos eso. Habría que contemplarlo, pero queda tiempo. Claro que pudiera ser que no se corriera y espero que no, no por las carreras, sino por la humanidad”, señaló Ezpeleta.

Y luego manifestó: “El contrato dice que hay que hacer un mínimo de 13 carreras, en condiciones normales, y no es el caso. De acuerdo con la FIM haremos las que podamos, como podamos y cuando podamos. Es más, si pudiéramos tener un campeonato de 10 carreras yo estaría contentísimo. Vamos a intentar dar más, pero si en estas circunstancias fuéramos capaces de hacer 10 significaría que la humanidad ya está bien, que es lo más importante. Las carreras ahora están en un segundo plano”.

