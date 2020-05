Robaron y causaron destrozos en la delegación de Muten en Chos Malal

“El martes estuvimos trabajando a puertas cerradas por el tema de la cuarentena y hoy cuando vine me encontré con este hecho, estoy muy angustiada”, sostuvo Vázquez quien constató que no sólo la puerta principal fue afectada sino también las de las dependencias internas del edificio.

La delegada radicó la denuncia en la Comisaría 24 de Chos Malal y el personal concurrió en horas cercanas al medio día y realizó los peritajes correspondientes.

“La mutual es una herramienta importante para los afiliados y las afiliadas, ya que muchos recurren para utilizar los servicios, los beneficios y de esa manera amortiguar la crisis económica. Todos sabemos que hay un notorio incremento en el costo de vida en la zona”, observó Vázquez.

Dijo que los destrozos y el robo de computadoras afectarán a los afiliados. “Hay compañeros y compañeras docentes que hoy no tienen posibilidad de acceder a un cargo y encima con este robo, del cual hemos sido víctimas, no sé cómo los vamos a atender al quedarnos sin la computadora con la que hacemos los trámites”, agregó la delegada.

Fuente: Diario LM Neuquén