Sigue sin haber acuerdo salarial entre el Gobierno de Neuquén y ATEN

Por su parte, la secretaria adjunta de ATEN, Susana Delarriva, sostuvo: “Pasamos a cuarto intermedio no para discutir, sino para que traigan una propuesta en la que planteamos que no puede ser en negro, que no puede ser un bono, que tiene que alcanzar en la misma proporcionalidad a los jubilados y levantar el salario de miseria de 34 mil pesos”. Según la dirigente, la oferta tiene que contemplar la pauta 2020 y 2021: “Tuvimos una inflación del 36% el año pasado. Solo se puede reactivar la economía provincial si hay plata en el bolsillo de los trabajadores”.