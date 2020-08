VOLVER A LA INFANCIA

Por: José Timoteo

Se inicia el mes de agosto y con él llega el mes de los niños. Si es una fecha comercial, preparada por el mercado para incentivar el consumo es una polémica que no está en discusión y que no es tema de debate de esta editorial. Lo que no se puede negar es que la infancia de muchos ha quedado y quedará para siempre, agosto, como el mes más esperado. Me había prometido, que un día escribiría estas líneas. Han pasado 29 años de aquella promesa y nunca me sentí más motivado que hoy (¿Casualidad o Causalidad?) al encontrar esta foto en las redes sociales. . . Allí estaba yo, sin necesariamente ser yo. Uno de ellos o quizás todos, eran el reflejo de mi niñez. En sus miradas, en sus gestos, en su felicidad, se nota el mundo maravilloso que descubríamos cada día. No habían obstáculos a nuestros sueños y mucho menos a nuestra imaginación. Tampoco había celulares ni redes sociales… Solo existía nuestro mundo y si alguno nos mostraba otro, también nos íbamos a él. Nuestra autoestima estaba por las nubes. Sabíamos que éramos capaz de todo, no había horarios para nuestros juegos, nos guiábamos por el llamado de nuestras madres, invitándonos a almorzar. Solo nos asustaba cuando llegaba la noche y podía venir a buscarnos “el viejo de la bolsa”. En éste viaje imaginario a mi infancia, vestido con un suéter azul a rayas y unos pantalones de jean gastados, me oculte en los arboles, camuflado entre las hojas. Todos nos habíamos dispersados, cada uno agazapado en los lugares más ignotos para, simplemente, seguir jugando. Allí, fui soldado pero también fui capitán. Fui chofer de grandes maquinas y piloto del avión más grande del mundo. Fui astronauta y viaje al espacio muchas veces. Cruce mares inhóspitos, luche contra enormes dinosaurios, enfrente a monstruos insospechados, capturé veinte tiburones, estuve en la selva amazónica y escalé el Domuyo. Afuera un día gris de invierno, adentro una fogata que pide más leña, al pie de mí silla, mí perro pidiendo más comida… Un café que espera mientras el agua hierve y empaña una pequeña ventana. Culmina una semana, cargada de ausencias, de seres queridos que se marchan repentinamente, de abandonos impuestos y no esperados. De expresiones de tristezas en la redes sociales y a pesar de ello, entender que la vida sigue. A veces para seguir es necesario volver a encontrarnos con aquellos momentos en que nos hicieron felices. Ir creciendo es un proceso biológico de la vida, pero atesorar nuestros recuerdos de la infancia, son también parte de nuestra personalidad actual. Y aunque parezca trillado, no puedo evitar decirlo: EL NIÑO QUE HAY EN MÍ, AUN SIGUE VIVO!!.

(Esta Editorial que se publica todos los domingos, se constituirá: De relatos, fabulas, cuentos, narraciones, poemas y poesías. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Nqnorte.)

Fotografía: Prof. Osvaldo Gagliardi. Año 1993- Niños de Andacollo.