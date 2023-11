Duro comunicado en Salud: «La vida de los neuquinos está en riesgo»

Profesionales médicos del servicio depublicaron una carta dirigida a la población para denunciar los graves problemas de atención que atraviesa el servicio y el sistema de salud en la provincia.

Advirtieron que la situación es crítica ante el déficit de insumos básicos de laboratorio, radiología y hemoterapia, como así también de medicamentos. Lo que está en juego, apuntaron, es la atención de pacientes con enfermedades agudas, crónicas y complejas en el sector internación y a nivel ambulatorio.

Entre los faltantes de medicamentos, mencionaron algunos como la insulina, antibioticos, analgésicos y heparina. Otros de alto costo como la gammaglobulina, ceftazidina, avibactam, etc.

Señalaron que se está vulnerando el derecho a recibir una atención de calidad, agravado por la situación de pacientes que requieren asistencia en el contexto de inflación y crisis económica actual.

«Denunciamos también la fuga y el déficit de profesionales existentes en nuestro sistema de salud, dadas las malas condiciones laborales y económicas, la falta de políticas de cuidado del recurso humano, la falta de diálogo permanente con las conducciones y nuestro sindicato Siprosapune por la que se ha caracterizado la actual conducción del Ministerio de Salud de la provincia», expresaron los médicos.

Pese a todas las explicaciones, recordaron que «en el medio se encuentran los pacientes y las decisiones de los profesionales».

Indicaron que «hasta ahora hemos tratado de manejar las dificultades con la mayor eficiencia posible, buscando no afectar la calidad del servicio. Pero hemos llegado a un punto que es difícil continuar, con una responsabilidad enorme sobre los profesionales. Advertimos que si no se toman las medidas correctivas necesarias, la atención médica más simple hasta la más compleja no podrá garantizarse y no hay justificaciones cuando la salud y la vida de los neuquinos está en riesgo«, concluyeron.

La carta está firmada por 15 profesionales del hospital más grande de la provincia, incluyendo a los jefes de los servicios de Clínica Médica e Internación.