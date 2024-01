Pin Up 306 Casino Giriş Qeydiyyat, Bonuslar, Yu

Pin Up 306 Casino Giriş Qeydiyyat, Bonuslar, Yuk

Azərbaycanda Rəsmi Sayt

Gec və ya semblante, hər bir qumarbaz mobil proqramda pul çıxarmalı olacaq və xoşbəxtlikdən bununla bağlı heç bir issue yoxdur. Pin Upward saytında olduğu kimi tam olaraq daxil olub şəxsi hesabınıza daxil olmalısınız. Oyunçu bütün sahələri doldurduqdan sonra onu etibarlı şəkildə göndərə və pul köçürməsi üçün ərizənin işlənməsini gözləyə bilər.

Sadəcə qonaq kimi saytdakı bəzi oyunların demo versiyalarında məşq edə bilərsiniz, amma pul yatırmaq funksiyasından faydalana bilməyəcəksiniz.

Aksiyaların və bonusların şərtləri saytın müvafiq bölməsində ətraflı təsvir edilmişdir.

Pin Up’ıbir neçə saniyəyə pulsuz olaraqsmartfonunuza və ya digər cihazınıza çoxsürətliyükləyə bilərsiniz.

Adətən bu, kiçik məbləğdir, məsələn, money və ya başqa valyutada ekvivalentdir. Tətbiqin xüsusiyyətləri haqqında ətraflı məlumat üçün aşağıya baxın. Android cihazları olan oyunçular üçün onlayn kazino yüklənə bilən Pin-Up casino apk proqramı təqdim edir.

Pin-up Casino Apk Haqqında Tez-tez Verilən Suallar

Pin Upwards şirkətinin fəaliyyəti kifayət qədər uzundur və o, kazinonun bir çox üstünlükləri ilə xarakterizə olunur. Klubun müsbət cəhətləri oyunların müxtəlifliyi, idman mərc oyunlarının mövcudluğu, yüksək keyfiyyətli dəstək və sərfəli bonus sistemidir. Daimi müştərilərə sadiqlik və tez-tez fərdi bonuslar da qeyd oluna bilər. Oyunçular oyunlara və idman tədbirlərinə mərc etməyə imkan verən sadə qeydiyyat prosesinə diqqət yetirməlidirlər.

Azərbaycandan kazinolarda riskli bet-lərdə əylənməyi xoşlayan oyunçular mütləq öz bəxtlərini Aviator Pin-up sınamalıdırlar.

Şəxsi hesabınızda tapa biləcəyiniz müəyyən maşınlarda pulsuz fırlanmalar mövcud olur.

Depozit qoymadan pul müqabilində slot maşınlarında oynamaq üçün əlavə pul və ya pulsuz fırlanmalar əldə etmək imkanı verirlər.

İstənilən bonus promosyonunun müəyyən istifadə və mərc şərtləri varifr?n.

Və sonra televiziyada və İnternetdə yayımlanan verilişləri, hətta tədbir yüksək səviyyədə olsa belə, tapmaq çox çətin oldu. Sayt pin up casino -də 40-dan çox disiplin seçimi var, döyüşlər canlı yayımlarla müşayiət olunur və matç mərkəzi də həyata keçirilib. Uduşları götürərkən şəxsiyyət vəsiqəsindən keçmək lazımdır, sənədlərim 3 ketika ərzində yoxlanılıb. Biz daha yaxşı və daha fərdiləşdirilmiş xidmət təklif etmək üçün kukilərdən istifadə edirik. Bu saytda siz real bukmeker dilerləri ilə çoxlu canlı kazino oyunları oynaya bilərsiniz https://pin-up-casino-azerbaycan.com.

Android Də Proqramı Quraşdırın

Həmçinin Pin-up casino bonusları arasında şəxsi hesabınızda promo kodlardan istifadə edərək aktivləşdirilmiş həmin təklifləri tapa bilərsiniz. Yeni bonus kodları almaq üçün e-mail ünvanını təqdim etməli və kitab istehsalçısına məktub göndərməyə icazə verməlisiniz. Beləliklə, depozit bonusu halında, siz oyun hesabınızı yeniləyərək added bonus balansının yenilənməsini gözləməlisiniz.

“Depozit” bölməsində şəxsi hesabınıza daxil olun və məbləği, eləcə də replenishment üsulunu seçin.

Operatorlar dərhal köməyə gələcək və çətin vəziyyətdən düzgün çıxış yolunu təklif edəcəklər.

İstifadəçinin hesabına daxil olan added bonus vəsaitləri onlayn kazinodan dərhal çıxarmaq olmaz.

📌 Minimum depozit məbləği Pin-up kazino siyasətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Və bu siyahı daim genişlənir, bu da getdikcə daha çox yeni bazarların inkişafını göstərir.

Yüklənmiş proqram yalnız qeydiyyatdan keçmiş və daxil olmuş istifadəçilər üçün işləyir. Proqram ən son proqram yeniləməsini və lazımi boş yaddaş miqdarını yoxladıqdan sonra müvafiq cihaza yüklənməlidir. Kazino proqramındakı funksiyalar və oyunların sayı saytda təqdim olunanlarla eynidir. Pin-Up casino apk-ni endirdikdən sonra oyunçu daxil olmaq üçün mövcud hesabdan istifadə edə bilər.

Slot Maşınları

Bundan əlavə, Pin Up kodları oyunçulara daha da geniş imkanlar açır və maddi vəziyyətlərini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır. Bütün müntəzəm istifadəçilər Pin Up

Hansı blok qarşısını cabeza üsulunu seçdiyinizi düşündüyünüzdən əmin olun.

Bu səbəbdən, ən azı ayda bir dəfə oyunçular ərizənin yenilənməsi ilə qarşılaşırlar.

Şəxsi hesabınız sizə müxtəlif vasitələrdən istifadə, o cümlədən hesabınıza vəsait qoymaq və ya uduşları çıxarmaq imkanı verir.

Pin-Up oyundan həzz almağın sadə və asan yolunu təklif edən kazinodur.

PIN-UP online casino veb-saytı 1 oktyabr 2020-ci ildə istifadəyə verilmiş bukmeker kontorudur.

Bu oyun növü daim optimal əyləncə axtarışında olan, müxtəlifliyi və funksionallığı sevənlərə müraciət edəcəkdir. Azərbaycanlılar arasında ən populyar slotlar Razor Shark, Sakura, SpaceWars, Deal or even Alive 2, Very hot Fruits 100 və s. Bütün Pin-Up kazino slot maşınları bir bölmədə yerləşir və populyar/yenilərə bölünür və hər bir slotu ayrıca yükləmək imkanı yoxdur. Oyunun qaydaları istifadəçinin müəyyən nömrələrə və təkər bölmələrinə mərc etməyi, onlar üçün müəyyən ödənişləri almasını nəzərdə tutur. Azərbaycanlılar arasında Roulette Live, Light Night Roulette, Roulette PRO kimi rulet populyar sayılır. Rulet müəyyən strategiya və yüksək gəlirli oyun prosesini sevən hər kəsə müraciət edəcək pin up azerbaycan yukle.

Pin Up – Real Oyunçu Rəyləri Və Faydalı Məlumatlar

İstifadəçilərin 2023-cü ildə genuine hesaba çəkilə biləcəyi cəlbedici təkliflər daim buradadır. Depozitsiz və pulsuz mərc götürsə belə, gələcəkdə um, idman bonusu, promosyon kodu və coupon əldə edə və aksiyada iştirak edə biləcək. Ümumiyyətlə, 1000 AZN-ə qədər hesaba daxil olmaq və eyni zamanda Pin Up kazino demək olar ki, heç nə etməmək üçün bir çox variant va. İdman bonusu ( freebet ) daha az verilir, lakin heç bir depozit və pulsuz fırlanmalar kazino ziyarətçisinə böyük uduşlar gətirə bilər. Bütün nöqtələri oxuduqdan sonra istifadəçi müvafiq qutuyu işarələməlidir.

Administrasiya bütün əməliyyatlar üçün eyni ödəniş alətlərindən istifadə etməyi tövsiyə edir.

Qumar platforması Curacao hökumətindən rəsmi lisenziyaya malikdir və bu, Worldwide Web-də qumar oynamaq hüququ verir.

Google siyasətinin xüsusiyyətlərinə görə, Google Have fun proqramlar mağazası vasitəsilə Android üçün Pin-Up proqramını yükləmək mümkün deyil.

Daha az maraqlı seçim parlaq vizual üslubu ilə seçilən müasir slot maşınlarıdır.

Və tam olaraq burada səlahiyyət prosedurunun həyata keçirilməsi ilə eynidir.

Oyun mərc şirkətinin saytında xüsusi bir düyməni tapmalı, açılan pəncərədə sahələri doldurmalı və bu məlumatın doğruluğunu təsdiqləməlisiniz.

Onlayn kazinolar kifayət qədər geniş məhdudiyyətlər qoyur ki, oyunçular öz hesablarından vəsait çıxara bilsinlər. Beləliklə, minimum məbləğ cəmi 10 manat, maksimum isə nineteen min manata çatır. Tipik olaraq, ödəniş əməliyyatı başa çatdıqdan sonra hesab bir neçə dəqiqə ərzində doldurulur. Maşınlar yüksək sürətlə etibarlı şəkildə işləyəcək, pullu və ahora demo rejimində çarxları rahat şəkildə fırlatmağa imkan verəcək. Windows və ya Mac OS ( apple macbook ) ilə istifadəçilər Pin Up-ün tam versiyasını yükləyə biləcəklər.

Mobil App Və Cellular Pin-up Version Arasında Fərq

Nişan açıldıqda, pul çəkmə məbləğini və ödəmə sistemini göstərməlisiniz. Ukrayna, Rusiya, Azərbaycan, Estoniya, Polşa, Türkiyə və Böyük Britaniyanın sakinləri oynaya bilər. Burada Yggdrasil və Amatic kimi tanınmış provayderlərdən, eləcə də yalnız bir hit olan az tanınan şirkətlərdən real pul yuvaları var. Hər halda, Pin Up cihaz diqqəti cəlb edir, çünki onlar ən çox qazanan və həmişə maksimum gəlirli olurlar. O, keyfiyyətcə formalaşır və oyunçulara müxtəlif mərc strategiyalarını həyata keçirməyə olanak verir. Məşhur futbol qarşıdurmaları üçün təxminən min yarım seçim verilir.

Futbol mərc xətti üçün pinup -i seçdim, bukmeyker kontoru layiqincə işləyir, xatırlayıram ki, bəzən şərtlər daha pis idi.

Bundan sonra, kazino oyunçusu özünü əyləncəli və qumar oyunundan zövqala biləcəyi bir virtual qurumdatapacaqdır.

Hesab açıldıqdan sonra oyunçular bütün müvafiq platformalarda öz hesablarına daxil landa biləcəklər.

Həddindən artıq hallarda dəstək xidməti ilə əlaqə saxlayıram və problemlərim dərhal həll olunur.

Mən bütün sevimli slotlarımı burada tapdım və istənilən vaxt oynamaqdan həzz ala bilərəm.

BinancePay kimi bəzi sistemlər yalnız depozitlər üçün istifadə olunur.

Ruletin bütün növləri saytın müvafiq bölməsində yerləşdirilib və siz onları həm ödənişli, həm də pulsuz oynaya bilərsiniz. Azərbaycanlı oyunçular arasında Black Jack A, Craps, 2 Hand Online casino Hold’Em ən populyarlarıdır. İstifadəçi axtarış sistemi vasitəsilə və ya Stolüstü Oyunlar bölməsində uyğun stolüstü oyunu tapa bilər.

Pin Upward 306 Azerbaycan Saytında Qeydiyyat

Mobil versiyanı yükləmək üçün heç bir depozitdən danışırıqsa, onu daha sonra şəxsi hesabınızda aktivləşdirə bilərsiniz. Qumar həvəskarları bilirlər ki, bu cür saytların bloklanması nadir xal deyil. Qumarxananın lisenziyası olub olmadığı vacib deyil, istənilən qumar müəssisəsi, hətta onlayn fəaliyyət göstərənlər də bloklana bilər.

Bu oyun platforması brauzerə və rəsmi vebsayta daxil olmadan kompüterinizdə istənilən oyun maşınını keyfiyyətli şəkildə idarə etməyə olanak verir. Unutmayın ki, qumar riskli ola bilər və qazanmaq üçün zəmanətli yollar yoxdur. Öz məhdudiyyətlərinizə və strategiyalarınıza əməl edin və məsuliyyətlə oynayın. Cavab ❓ Pin-Up-un mobil versiyası və smartfonlar üçün proqram varmı?

Depozit Limitləri

Pin-Up bet istifadə etmək imkanı yalnız real mərclərə və ödənişlərə hazır olan qeydiyyatdan keçmiş oyunçular üçün açıqdır. Bütün idman mərc oyunları həvəskarları üçün hər gün müxtəlif idman oyunları və matçlar mövcuddur. İstənilən bonus promosyonunun müəyyən istifadə və mərc şərtləri va. Qazanclı və müntəzəm bonuslara güvənmək üçün onlara əməl etməlisiniz. Ad günü hədiyyəsi və ya şəxsi promosyonlar Pin-Up azerbaycan əlavə mükafat hesab olunur.

Şəxsi profildə oyunçu faiz şkalası şəklində təqdim olunan, larinq aktiv bonusların dinamikasını izləyə bilər. Ümumiyyətlə, bir kamu ekrana bir neçə hadisə əlavə edə və onlara nəzarət edə bilərsiniz. Bele oyunu təsdiqlənmiş oyun resursunda Pin up Aviator tapa bilərsiniz. Bundan əlavə, ümumi əməliyyat sistemləri ilə işləyən xüsusi proqramları yükləyə bilərsiniz.

Pin Up Casinos Azerbaycan ️ Onlayn Kazino Pinup Rəsmi Saytı

platforması Pin Up onlayn kazinodur. Pin-up, seçim etmək üçün iki rejimdə – trial və real pulla oynamaq təklif edir.

Və biz oyun zamanı bettorun qarşılaşa biləcəyi üstünlük və mənfi cəhətlərdən başlamaq istəyirik.

Bu, hətta onlayn kazinolarda yeni başlayanlara seçilmiş masada mərcləri necə düzgün yerləşdirməyi başa düşməyə imkan verəcək.

Bahisçilər Counter-Strike GO, Dota two, LoL, Overwatch, Starcraft-a mərc edə bilərlər.

Pin Up şirkəti çoxşaxəli fəaliyyətlə məşğuldur, adi onlayn oyunlarla yanaşı, ziyarətçilər idmana mərc etmək imkanı əldə edirlər.

Onlar bir neçə dəqiqədən bir neçə iş gününə qədər dəyişə bilər (bank kartları vəziyyətində). Bu, bonusun çıxarılması onun öz qaydaları (şəxsi hədiyyə və ya cashback) ilə təmin edildiyi təqdirdə mümkündür. Əlavə pul və ya pulsuz spinlər əldə etmək üçün Pin Up promo kod istifadə olunur. Xüsusi kod kazinonun tələbi ilə və ya texniki dəstək vasitəsilə daxil edilir və oyunçu bunun üçün mükafat alır.

🎁 Pin Up Casino-da Bonuslar

Bundan sonra, kazino oyunçusu özünü əyləncəli və qumar oyunundan zövq Hazırda yeni başlayanlar minimum amount 50 AZN əmanəti doldurduqda 100% one thousand AZN + 250 pulsuz spin əldə edirlər. Hədiyyəni aktivləşdirməzdən əvvəl mərc oynamağın qaydaları və xüsusiyyətləri ilə tanış olmalısınız. Bonus vəsaitləri üçün alınan uduşları geri götürməzdən əvvəl rəsmi internet saytında ətraflı təsvir olunan mərc şərtlərini yerinə yetirməlisiniz.

Suallarınız olduqda kömək etməyə hər zaman hazır olan peşəkar dəstək komandasına təşəkkür edirəm pinup.

Pin Up casino on-line real rəylərində, “aldatma”, “skript”, “kəskinlər” və s.

Proqram quraşdırma faylını yükləmək üçün rəsmi Pin Up veb saytına daxil olmalısınız.

Sonra o, adi depozitə və ya hesabı doldurmaq üçün mükafata çevriləcək. Bundan sonra oyunçunun bonusu necə geri qazanacağını öyrənməsi kifayətdir ki, onu sakitcə oynamağa başlasın və qələbəni gözləsin. Promosyon kodlarına əlavə olaraq, müntəzəm olaraq müxtəlif rəsmlər təşkil edir. Hər bir promosyon unikal mükafat təklif edir və bu əlavə added bonus əldə etmək üçün başqa bir fürsətdir.

Azərbaycanda Pinup Internet Casino Lisenziyalı Slotla

Kazino veb-saytında istifadəçinin problemini mümkün qədər semblante həll etməyə zəmanət verən mütəxəssis çağırmaq üçün bir düymə var. Siz həmçinin kazino saytında göstərilən e-poçt və en este momento telefon vasitəsilə dəstək xidməti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Onlayn kazino bu gün populyarlığının zirvəsindədir və istifadəçilərə hər dəfə daha çox yeni imkanlar təqdim edir. Ölkəmizdə qumar oyunlarının aparıcı virtual

Hər bir müştərinin şəxsi kabinetində ayrıca “Təhlükəsizlik” bölməsi va.

Onlayn kazino lobbisi oyunçuları sayta ilk daxil olduqda salamlayır.

Hər bir istifadəçi hesabdan çıxarmaq üçün lazım olan məbləği seçmək hüququna malikdir.

Gələcəkdə yoxlamadan uğurla keçmək üçün qeydiyyat zamanı məlumatlar düzgün və etibarlı olmalıdır.

Siz heç bir yükləmə olmadan onlayn stolüstü oyunları oynaya bilərsiniz. Stolüstü oyunların bir çoxu real dilerin rəhbərliyi altında mövcuddur. Bu, qəza əyləncəsinə aiddir və onun mahiyyəti təyyarənin hündürlüyünü proqnozlaşdırmaqdır. Bu əyləncə sadə, iddiasız oyuna üstünlük verən hər kəsə müraciət edəcək. Aviator oyunu oyna üçün siz mərclər qoymalı və təyyarə qəzaya uğramadan və ya oyun meydançasından uçana qədər prosesi vaxtında başa çatdırmalısınız.

Pin Up Onlayn Kazinoda Uduşlarımı Necə Çıxara Bilərəm?

Müştəri 1500 AZN-dən çox vəsait çıxarsa, ödənişdən avtomatik olaraq 13% vergi tutulur. İlk depoziti doldurarkən oyunçular istənilən slot maşınlarını, ruletləri və hətta real pul üçün canlı dilerlərlə canlı oyunları seçə biləcəklər. Oyunçular deyirlər ki, pul dərhal Pinup online hesaba daxil olur, qumarbazların bu onlayn kazinodan pul çıxarmaqda heç bir problemi yoxdur.

Şirkətin veb saytının digər mühüm xüsusiyyəti onun çoxdilli olmasıdır. Və bu siyahı daim genişlənir, bu da getdikcə daha çox en yeni bazarların inkişafını göstərir. Hər bir müştərinin şəxsi kabinetində ayrıca “Təhlükəsizlik” bölməsi va. O, seansın dəqiq vaxtını, həmçinin cihazın növü və IP ünvanını göstərən sayta baş çəkmələrin ətraflı tarixini təqdim edir.

Köməyə Ehtiyacım Olsa, Dəstəklə Necə Əlaqə Saxlaya Bilərəm?

Gördüyünüz kimi, Pin Upwards 360 əksər dapatkan cihazlarda quraşdırmaq mümkündür, çünki proqram sistemdə tələbkar deyil. İstifadəyə hazır funksional proqram əldə etmək üçün oyunçu yalnız quraşdırma təlimatlarının bütün addımlarını yerinə yetirməlidir. Tətbiq müntəzəm mərclərlə trafik istehlakını əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaq. Kazinonun təklif etdiyi bonuslar udmaq şansınızı artırmağa imkan verir. Bununla belə, ümid edirəm ki, onlar loyallıq proqramında daha çox müxtəlifliyə və VIP oyunçular üçün imkanlara malik olacaqlar.

Mərclər istifadəçilərin suallarını söhbətdən cavablandıran əsl krupiyerin şirkətində edilir.

Onlar oyunların böyük seçimini təklif edirlər və hər kəs öz zövqünə uyğun bir şey tapa biləcək.

Qeydiyyat pəncərəsində siz kazinonun hesab açmaq üçün təklif etdiyi bonusu da görə bilərsiniz.

Qumar həvəskarları rəsmi saytdan daha çox mobil kazinodan istifadə edərək pul üçün oynayırlar.

Əlavə pul və ya pulsuz spinlər əldə etmək üçün Pin-up promo kod istifadə olunur.

Bonus almaq fürsətindən istifadə etmək istəyən yeni başlayanlara ciddi səy göstərməyə ehtiyac yoxdur. Saytdan aktiv şəkildə istifadə etmək, balansı doldurmaq və saytdakı məlumatları izləmək kifayətdir.

Pin Up 306 Azerbaycan Əmanət Və Geri Çəkilmə Üsulları

Mərc etməzdən əvvəl siz həmişə hər bir maşının əsas xüsusiyyətlərini göstərərək ətraflı təsviri ilə tanış ola bilərsiniz. Sertifikatlaşdırılmış slotlarda mütləq pulsuz sikkələr üçün mərc rejimi var. Provayderlərin sayı daim genişlənir, bu da ən maraqlı oyunlarda öz şansınızı sınamağa imkan verir. Kazino oyunçulara müxtəlif əyləncələrə gecə-gündüz çıxış imkanı verir. Slotlara mərc etməkdən əlavə, siz idman bölməsindən istifadə edə bilərsiniz. Futbol, xokkey və tennis də daxil olmaqla, hər gün müxtəlif fənlər üzrə yüzlərlə tədbir keçirilir.

Bunun üçün sadəcə profilinizə daxil olun və kataloq axtarış sistemindən istifadə edərək Pin Up fish hunter 360 tətbiqini tapın.

Bundan əlavə, that yarışı və en este momento at yarışı kimi ekzotik fənlər üzrə mərclər də mövcuddur.

Hər bir maşında qeydiyyatdan keçmədən istifadə edə biləcəyiniz pulsuz mərc rejimi var.

Şəxsi məlumatlardan narahat olmaq lazım deyil, çünki Pin Up fish hunter 360 məlumatları toplayır və lisenziyada qeyd olunan bütün qaydalara əsasən saxlayır. Bundan başqa, bahalaşma dünyasında belə prosedur tamamilə normaldır. Bundan əlavə, yoxlama pin up casino arizona hesabınızın təhlükəsizliyini artırmağa kömək edəcək.

Android Üçün Proqramı Yukle

Məsələn, elektron cüzdanlar 1-24 saat ərzində pul çıxaracaq və üç iş günü ərzində bank kartlarından vəsait köçürülə bilər. Bonus vəsaitləri kazinonun şərtlərinə uyğun olaraq mərc edilməlidir. Apk adlanır və bu səhifədə pulsuz yükləmə üçün bir link əldə edə bilərsiniz. Pin Up Casino-nu birbaşa mobil telefonunuza yukle ən rahat olacaq, belə ki, yüklədikdən sonra quraşdırma prosesinə keçə bilərsiniz.

Proseduru tamamladıqdan sonra oyunçular parametrləri əvvəlki vəziyyətinə qaytara biləcəklər.

Maraqlı və müxtəlif mümkün mərclər yaxşı hədiyyələr qazanmaq üçün böyük şanslar verir.

Pulun çıxarılması seçilmiş ödəniş sistemindən asılı olaraq bir neçə günə qədər çəkə bilər.

Mən burada çox sevdiyim slot machine game tapdım və müxtəlif cihazlarda oynamaq imkanım var.

Quraşdırma prosesi zamanı öz mobil cihazınızda naməlum mənbələrdən quraşdırmağa icazə verməlisiniz.

Sayt tez-tez böyük mükafat coulé ilə müxtəlif turnirlərə ev sahibliyi edir. Yeni istifadəçilərin diqqətini cəlb etmək üçün yaradılmışdır və bütün qeydiyyatdan keçmiş və aktiv istifadəçilər burada iştirak edə bilərlər. Bunu etmək üçün sadə hərəkətləri yerinə yetirmək kifayətdir, məsələn, bonus xalları almaq üçün hesabınızı doldurun. Oyunçular daha sonra xalları real pula dəyişdirə və mərc etmək üçün istifadə edə bilərlər. Sadiqlik proqramı daxilində səviyyə nə qədər yüksək olarsa, pincoin məzənnəsi bir o qədər sərfəli olar. Aksiyaların və bonusların şərtləri saytın müvafiq bölməsində ətraflı təsvir edilmişdir.