Crimen de Joaquín: los resultados de la autopsia

Joaquín Sperani Flores, el adolescente de 14 años que fue hallado asesinado este domingo en la ciudad cordobesa de Laboulaye tras permanecer desaparecido desde el jueves último, murió tras recibir más de 10 golpes en la cabeza, según reveló un informe preliminar de la autopsia.

La operación de autopsia fue realizada en las últimas horas por la forense Ana Laura Peiovich en la localidad de Río Cuarto, en el sur provincial, morgue elegida por proximidad con Laboulaye, y el resultado preliminar fue entregado a la justicia en las últimas horas.

El presunto responsable del crimen, un amigo de la víctima, fue alojado este lunes en un centro penal juvenil de la capital provincial, donde será sometido a estudios de diagnóstico, psicosociales y ambientales.

El Poder Judicial provincial informó mediante un comunicado que el traslado del joven, que por su edad es inimputable, se realizó «para su resguardo» y que el destino fue un centro penal juvenil.

La decisión fue tomada por el juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas de Laboulaye, Sebastián Moro, quien antes tomó contacto con el adolescente y con sus padres.

La información judicial indica que «se pudo establecer la presunta participación no punible de un niño de 14 años» en la muerte de Joaquín y añade que «el adolescente involucrado en el hecho actualmente se encuentra alojado para su resguardo en el Centro de Admisión y Diagnóstico (CAD), que depende del Complejo Esperanza, de la ciudad de Córdoba», donde en las próximas horas se llevarán a cabo estudios diagnósticos, psicosociales y ambientales.

Desde el juzgado se precisó que, en la situación de adolescente no punible, ya está interviniendo la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf), mientras en la autopsia al cuerpo de la víctima trabajaron especialistas del Cuerpo Médico Forense de Río Cuarto.

La palabra de la familia de Joaquín

«Este chico es un psicópata. Era amigo de toda la vida de Joaquín, hicieron la primaria juntos, cumpleaños. Como familia íbamos al campo de ellos. No había nada que nos llamara la atención», dijo esta mañana entre lágrimas Mariela Flores, madre del adolescente asesinado, quien al igual que su esposo, Martín Sperani, apuntó a ese adolescente como el autor del crimen de su hijo.

«Es un psicópata, basura. Era un amigo de toda la vida, no sé qué se le cruzó por la cabeza», dijo.

En ese sentido, la mujer reiteró que el acusado «confesó a la justicia que había asesinado a Joaquín» y agregó: «Dijo que lo mató con un golpe en la cabeza».

Y al recordar la búsqueda de su hijo realizada en los últimos días, dijo: «Este psicópata lo que hacía era embarrar la cancha para no llegar al cuerpo de Joaquín. Es un cínico. Yo quiero cadena perpetua, a mí no me interesa que tenga 14 años«.

Por su parte, el padre de la víctima dijo que «no hay palabras» para describir lo sucedido y recordó que, para ellos, el ahora acusado «era uno más de la familia» y sus padres «también».

«No termino de entenderlo, no. Es muy duro, no caigo. Me pregunto por qué, pero no tengo la respuesta», sostuvo hombre, al recordar que los papás del supuesto autor del crimen se habían sumado a la búsqueda de su hijo.

Sperani contó que los chicos «se hicieron amigos en tercer grado de primaria» y que «nunca hubo un episodio de violencia».

