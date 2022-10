El deporte regional del fin de semana

Liga femenina de Fútbol

Valkirias busca 6 puntos el domingo

El conjunto de fútbol femenino viaja a Chos Malal el 2 de octubre, para disputar los dos partidos correspondientes a la 5ta fecha de la Liga.

El rojinegro abrirá la jornada de competencia, enfrentándose a Pehuenches de Buta Ranquil a las 11 de la mañana. A las 17, las chicas completarán su competencia con el encuentro frente a Taquimilán. Como es habitual, todos los partidos se disputarán en la cancha “Jorge Salazar”, de Chos Malal.

El resto de los encuentros se jugarán de la siguiente manera: Unión vs. Leonas; Tiro Federal vs. Sociedad Estudiantil; Olimpo vs. club Chos Malal. Pehuenches y Unión son los otros equipos que tendrán doble jornada: El “Verde” se medirá contra el Deportivo Chosmalense; mientras que Unión se enfrentará con el 4 de agosto.

Quedan libres en esta oportunidad el club Uriburu y Hety Rueda.

Vóley

El CEF 11 se va a los Provinciales

Las competencias tendrán lugar este fin de semana en la ciudad de Neuquén.

El equipo se hará presente en una nueva instancia de estos Juegos provinciales; a disputarse el 1 y 2 de octubre en la ciudad capital.

Los chicos de Andacollo serán representantes del norte neuquino en la rama masculina, y competirán contra equipos de todo el territorio provincial. El Club Universitario (zona metropolitana), San Martín de Los Andes (como estandarte de la zona sur) Centenario (representando a la Confluencia) Picún Leufú (por la zona centro) y El Huecú (Cuenca del Agrio) son sus posibles rivales

En la rama femenina, el departamento Minas no logró acceder. Sí lo hicieron las chicas del CEF 5 de Chos Malal. Entre sus rivales, se cuentan Club Bigua; San Martín de los Andes; Plottier; Zapala y El Huecú.

La delegación, en esta oportunidad viaja acompañada por los profesores Mariana Quiroga y Martín Montes.

Gentileza: Gol de Cordillera (Transmitido los viernes de 12 a 13 hs por Radio Departamento Minas)