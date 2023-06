Represas: Sapag lanzó duras críticas a Nación e insistió en una administración conjunta

Tuvo una larga intervención durante la Mesa Intersectorial que se desarrolló este lunes en la Legislatura de Neuquén.

Como parte de la Mesa Intersectorial que se realizó este lunes en el Hall de la Legislatura de Neuquén, el representante por Neuquén ante la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Elías Sapag, arremetió nuevamente contra el Gobierno nacional por la decisión de otorgarle el control total de las represas hidroeléctricas de Neuquén y Río Negro, a la empresa estatal Enarsa.

Durante una larga intervención, Sapag hizo un recuento de lo ocurrido con las represas desde 1993, cuando las concesiones pasaron a manos privadas, y se centró en la pertinencia de que las provincias participen en la administración porque está en juego la seguridad de la vida y los bienes de los habitantes de Neuquén y Río Negro.

“Tenemos derecho a saber cómo están esas represas, y a controlarlas, como lo hemos hecho en estos últimos treinta años, en lo civil y en lo electromecánico. Quiere decir, cómo está la pared que obstruye el río y cómo están los elementos de seguridad, con sus compuertas, con sus descargadores de fondo, porque cualquier consecuencia sobre una represa tiene acción sobre el río o sobre el agua y eso afecta a nuestra población”, sostuvo.

El funcionario contó que el tema ha sido motivo de preocupación desde hace varios años y que en 2020 se inició un trabajo entre el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Energía, y varios legisladores, que condujo a la conformación de una comisión entre Neuquén y Río Negro. Esa comisión produjo un dictamen de 255 páginas en el que se explica lo ocurrido durante los últimos 30 años, que fue entregado a Nación el 22 de mayo de 2022.

Sapag aclaró que la propiedad de las represas no está en discusión. “No quiero las represas, quiero la administración, porque no la puedo hipotecar, no la puedo vender. Quiero administrarlas en conjunto para que el resultado económico de eso sea beneficioso para nuestra provincia y para construir Chihuido”, dijo, tras recordar que vienen reclamando la represa desde hace 15 años e, incluso se licitó en 2014, pero luego el proceso no avanzó.

También se refirió al pago de las regalías y recordó que estas representan una compensación que Nación le da a las provincias de Neuquén y Río Negro por construir la represa y, con ello, dejar el valle improductivo. “Es decir, nosotros tenemos valles improductivos por culpa de la hidroeléctrica. Nunca les cobramos un solo peso por la generación de energía eléctrica. Que no nos confundan. Nación no nos paga la regalía, nos paga por el valle que dejó improductivo”.

El representante ante la AIC insistió en la importancia de construir represas hidroeléctricas para generar energía limpia, firme y barata. “Todas nuestras presas son de altura y, por ello, guardamos agua. Guardar agua significa guardar energía eléctrica”, explicó, a diferencia de hidroeléctricas como las del río Paraná, que no son firmes, sino de paso y, además se comparten con otros países.

Finalmente, criticó que Neuquén pague la energía que produce. “Nuestra energía va a una bolsa donde están el carbón, el petróleo, el gas, el gasoil, la ponen ahí y se diluye, pero a nosotros sí nos cobran de la bolsa, nos cobran la energía nuestra, y encima el kilómetro cero de transmisión está en Ezeiza, es decir, nuestra energía va hasta Ezeiza y vuelve. Cómo voy a pagar 2.400 kilómetros ida y vuelta”, sentenció.

La actividad se realizó en el Hall de la Legislatura.

Y agregó: “Todo este tipo de cosas irracionales, que encima se suman a la no concertación entre provincias y Nación, irritan. No atienden a funcionarios, niegan la provincia y niegan la Constitución”.

