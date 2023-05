Repuestos más caros por la suba del dólar

Las trabas que rigen sobre las importaciones multiplican las complicaciones en talleres y concesionarias, que atraviesan cada mes con la incertidumbre de no saber en qué momento volverán a disponer de piezas clave para el arreglo o el armado de vehículos. Desde entidades del sector reconocen que los faltantes de piezas importadas no han dejado de agravarse mientras que la suba del dólar blue disparó aún más la aceleración de los precios. En el ámbito automotriz reconocen que en lo que va del año el valor de los repuestos provenientes del exterior aumentó al menos un 50 por ciento.

Desde la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) su secretario general, Rubén Beato, reconoció que los faltantes intensificaron las demoras en las entregas de rodados 0 Kilómetro y la reparación de los usados.

«Todo es una consecuencia y lo que estamos viviendo es una reacción lógica a la situación económica que tenemos. En repuestos hay faltantes importantes en los autos y para las autopartistas. Tenemos vehículos parados a los que no podemos armar por falta de piezas», dijo el directivo. «Hay retrasos en las entregas aunque cada terminal transita una situación distinta. La gente se está acostumbrando a la espera. El auto que viene del exterior está muy demorado, nosotros no tomamos ya ningún compromiso fijo respecto de un vehículo importado. Anotamos al cliente y cuando llega, avisamos. Pero no nos comprometemos con los tiempos», agregó.

El referente de ACARA sostuvo que hay demoras con las piezas provenientes de Brasil. «Las terminales tienen que pagar con dólar billete y eso genera complicaciones. En cuanto a repuestos, hay muchas piezas que están en la Aduana y recién pueden sacarse cuando la empresa logra conseguir, justamente, los dólares», afirmó.

«Estamos en una situación muy delicada, en las concesionarias no se puede programar todo un mes de trabajo. Cuando vende, el concesionario no sabe si va a poder reponer el auto. En el caso del usado, el precio va acompañando la inflación», añadió.

Precios por las nubes e incertidumbre

En provincias como Santa Fe y Misiones, las cámaras que integran a los vendedores de repuestos locales reconocen subas de al menos un 50 por ciento en la mayoría de los artículos que comercializan a talleres y particulares.

«Las listas de precios se renuevan generalmente una vez por mes. Desde hace un tiempo observamos que los ajustes de precios están en línea con la inflación promedio. Pasaron de un 5 por ciento mensual a un 6, 7 u 8 a medida que van escalando los aumentos generales», precisó un comercializador con base en Rafaela.

Discos y pastillas de freno, lámparas, kits de distribución, filtros, suspensiones, amortiguadores, baterías, neumáticos: la nómina de accesorios y piezas que escasean o faltan es amplia y se intensifica a la par de la complicación macroeconómica.

Las baterías están entre los productos que acumulan faltantes y subas constantes de precios. A la par de este escenario que padecen los automovilistas también están las dificultades operativas que afectan al movimiento de cargas. En esa dirección, Alfredo Guagliano, presidente de la Asociación de Transportistas de Cargas de Rosario (ATCR), expuso recientemente que ese nicho también padece el «faltante de insumos, así como también camiones, remolques y neumáticos».

«La devaluación complica al sector. Los importadores calculan un dólar a 600 pesos para no perder. Por momentos hay un repuesto puntual que tenés que esperarlo quince días y el camión está parado y no puede trabajar», graficó.

noticiasnqn