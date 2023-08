Se calmó la ola de robos piraña en Neuquén: dónde fueron los últimos

Tras un fin de semana largo signado por una serie de robos piraña en negocios y supermercados de barrio, este martes los comerciantes vuelven a abrir sus persianas con un poco más de tranquilidad pero en estado de alerta.

Es que después de los episodios del sábado y el domingo, la presencia policial en las calles se hizo más notoria y prácticamente disuadió el accionar de grupitos de personas (entre ellos menores de edad) que con sus caras cubiertas ingresaron en los locales para llevarse todo lo que esté a su alcance, en especial bebidas alcohólicas y carnes.

Según indicaron desde la Cámara de Comercio de Neuquén el lunes sólo se registró un intento de robo en un autoservicio ubicado en Valentina Norte Rural. Alrededor de las 21, un grupo de adolescentes ocasionaron destrozos luego de no poder ingresar al local, imposibilitando que en el día de hoy el comerciante pueda realizar su actividad en forma normal, dado que entre otras cosas rompieron sus heladeras.

, contó que no hubo detenidos porque la policía demoró media hora en llegar. «Además rompieron vehículos que estaban estacionados en la vereda. Hicieron un desastre. Este es un tema para tratar», manifestó al plantear su preocupación en torno a la responsabilidad de los menores en hechos de estas características. «Están en una edad donde pueden decidir quién puede gobernar y quién no, ellos están en pleno juicio de saber que están delinquiendo, tienen que ser responsables de sus acciones», sostuvo.

A su vez, Ñanco manifestó que, tal como hicieron durante el domingo a la noche, los comerciantes hicieron guardia ayer en el sector oeste de la ciudad, en especial a lo largo de la calle Novella. «Nos fuimos turnando para hacer rondines. Constatábamos que estaba la policía y hacíamos videos para pasar la información en grupos de WhatsApp. Así estuvimos hasta las 5 de la mañana. Estuvimos más tranquilos porque no tuvimos que salir corriendo de un lugar a otro como en la noche anterior», contó.

«Estamos cansados, agotados, no dormimos. Seguimos en alerta, en contacto constante con la Policía, y con ganas de que esto pare para seguir trabajando tranquilos. Parecen los tiempos prehistóricos, estamos defendiéndonos entre nosotros, ¿cómo puede ser que hemos llegado a ese extremo?», se preguntó.

En sintonía, el presidente de Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN), Daniel González, dijo que de momento no volvieron a tener registro de un episodio de robo piraña, pero que igualmente se encuentran en estado de alerta.

«Todo empezó el viernes con una serie de videos falsos que se estaban viralizando para generar clima de tensión. El sábado se generaron algunos hurtos y robos. La característica que tiene es que son pequeños grupos de 10 personas, que llegan incluso en vehículos, para hacer el robo. El domingo esto se multiplicó en forma simultánea en varios locales en la zona oeste con las mismas características.

«No consideramos que sean saqueos. Pareciera que hay una intencionalidad. Los saqueos suponen la movilización espontánea de mucha gente, por lo menos yo lo viví así en el 2001. En estos casos son grupos organizados que se llevan algunas cosas y que incluso dejan algunas otras en la calle. Hay gente que los ve dentro del supermercado y que no entienden nada«, expresó.

Daniel González, presidente de Acipan, diferenció los robos piraña del fin de semana con los saqueos del 2001. Agustin Martinez

Más allá de la incertidumbre, González destacó la «buena comunicación con la Policía, que está en alerta y preparada para actuar ante cualquier situación que se presente«. «Eso da bastante tranquilidad», agregó.

En consonancia con sus dichos, la entidad que preside emitió un comunicado en el que destaca el «diálogo con las fuerzas de seguridad para establecer mecanismos que garanticen la protección de todos los establecimientos comerciales, incluyendo sistemas de comunicación, botones de emergencia, centros de alerta temprana, presencia policial y unidades de intervención rápida, junto a canales de comunicación tanto públicos como privados».

«La respuesta judicial, más allá de acciones puntuales que rechazamos, ha sido ágil y ya se han aplicado detenciones en algunos casos, habiendo más de 24 individuos que serán llevados a proceso de manera inmediata«, subraya el texto en el que se recalca: «En este delicado momento que atraviesa nuestra nación, no podemos permitir actos de violencia que, además, perjudican a aquellos que luchan arduamente contra la pobreza».

Por último, González le envió un mensaje a la comunidad para que no se haga eco de la viralización de noticias falsas y videos que no son de esta época. «Las redes sociales ofrecen una comunicación rápida, pero también tienen su parte negativa al viralizar situaciones que no son reales. La recomendación es que prestemos atención a eso», concluyó.

lmneuquén